بالفيديو.. موظفتان في المرور امتهنتا تزوير الرخص مقابل 3 آلاف ريال

الرياض (صدى):
عرضت قناة " السعودية " تقرير تلفزيوني يحتوي على مشاهد تمثيلية، حيث أخبرت إحدى الفتيات صديقتها بأنه تعرف إحدى السيدات اللاتي يعملن على استخراج رخص القيادة دون تدريب أو اختبارات.
وذكر التقرير أن الموظفتان يقومان بتزوير الأوراق الرسمية واستخراج رخصة قيادة من إحدى الدول العربية لتسهيل استخراج الرخصة في المملكة.
وأخبرت الفتاة زوجها، حيث قام على الفور بالتواصل مع الجهات الأمنية، لإخبارهم بعملية التزوير.
تورطت موظفتان تابعتان لإحدى هيئات المرور بالمملكة في عملية تزوير رخص المرور، مقابل 3آلاف ريال.
وعرضت قناة " السعودية " تقرير تلفزيوني يحتوي على مشاهد تمثيلية، حيث أخبرت إحدى الفتيات صديقتها بأنه تعرف إحدى السيدات اللاتي يعملن على استخراج رخص القيادة دون تدريب أو اختبارات.
وذكر التقرير أن الموظفتان يقومان بتزوير الأوراق الرسمية واستخراج رخصة قيادة من إحدى الدول العربية لتسهيل استخراج الرخصة في المملكة.
وأخبرت الفتاة زوجها، حيث قام على الفور بالتواصل مع الجهات الأمنية، لإخبارهم بعملية التزوير.
ووجدت الجهات المختصة، تحويلا بنكيًا بقيمة 3 ألف ريال، ما أثار الشكوك، حيث تم القبض على الموظفة، لتكشف عن زميلتها في العمل التي اشتركت معها في هذه الجريمة.