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بالفيديو.. موظفتان في المرور امتهنتا تزوير الرخص مقابل 3 آلاف ريال

منذ ساعتين
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بالفيديو.. موظفتان في المرور امتهنتا تزوير الرخص مقابل 3 آلاف ريال

الرياض (صدى):
عرضت قناة " السعودية " تقرير تلفزيوني يحتوي على مشاهد تمثيلية، حيث أخبرت إحدى الفتيات صديقتها بأنه تعرف إحدى السيدات اللاتي يعملن على استخراج رخص القيادة دون تدريب أو اختبارات.

وذكر التقرير أن الموظفتان يقومان بتزوير الأوراق الرسمية واستخراج رخصة قيادة من إحدى الدول العربية لتسهيل استخراج الرخصة في المملكة.

وأخبرت الفتاة زوجها، حيث قام على الفور بالتواصل مع الجهات الأمنية، لإخبارهم بعملية التزوير.

تورطت موظفتان تابعتان لإحدى هيئات المرور بالمملكة في عملية تزوير رخص المرور، مقابل 3آلاف ريال.

وعرضت قناة " السعودية " تقرير تلفزيوني يحتوي على مشاهد تمثيلية، حيث أخبرت إحدى الفتيات صديقتها بأنه تعرف إحدى السيدات اللاتي يعملن على استخراج رخص القيادة دون تدريب أو اختبارات.

وذكر التقرير أن الموظفتان يقومان بتزوير الأوراق الرسمية واستخراج رخصة قيادة من إحدى الدول العربية لتسهيل استخراج الرخصة في المملكة.

وأخبرت الفتاة زوجها، حيث قام على الفور بالتواصل مع الجهات الأمنية، لإخبارهم بعملية التزوير.

ووجدت الجهات المختصة، تحويلا بنكيًا بقيمة 3 ألف ريال، ما أثار الشكوك، حيث تم القبض على الموظفة، لتكشف عن زميلتها في العمل التي اشتركت معها في هذه الجريمة.

المرور
الرخص
رخصة قيادة
تزوير الرخص

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137112
منذ 57 دقيقة
شرشحوهما ايما شرشحه ..

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أحدث التعليقات

مسالم
اللي بيسبوا ويستنكروا منهم من سيكون اول من سيحضر و هيحصلوا مئات الالاف يريدون مشاهدة المسرحية... وطبعا كلهم مجنسين وطرش بحر مو اصليين...... تدفنون...
زائر
الرجال مات لا تنبشون وراه وخلوه عسى الناس تدعي له بالرحمه والمغفرة وان الله يتجاوز عنه
محمود
يعني تركنالك البلد ومشينا .. جاي ورانا؟ يعني نروح فين يعني؟😡😡😡
ابو محمد 😎 ✍️
الغشيم يسأل ، يتعلم ولا يبقى غشيم ..
ببسي مان
ياخي الكائن النصراوي مايرتاح لين ينفرش حتى يعض الارض ؟؟ يموتون في الضرب ؟؟

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