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فتاة تنقذ عائلتها من الحرق بمقطع فيديو في "فيس بوك"

منذ 4 ساعات
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فتاة تنقذ عائلتها من الحرق بمقطع فيديو في "فيس بوك"

القاهرة (صدى):
تمكن رجال الأمن في مصر من تصفية مجرم خطير هدد بحرق فتاة وعائلتها، وأثار ذعرا وروّع أهالي مدينة طما بسوهاج شمال البلاد.

وفي التفاصيل، حاصرت قوات الأمن الشقة التي تحصن بها المجرم الخطير لأيام حتى تمكنت من تصفيته بعد تبادل إطلاق النار.

وكانت فتاة من مدينة طما بسوهاج تدعى، أمنية محمد خالد، قد نشرت مقطع فيديو على فيسبوك، لقى تفاعلا واهتماما كبيرا في مصر، وقالت الفتاة في الفيديو إنها تطلب القبض على المجرم الذي يحاصر منزلهم والشارع بالقنابل والأسلحة النارية واسطوانات الغاز.

وقالت وزارة الداخلية إنها رصدت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة لإحدى الفتيات من جراء قيام أحد أقاربها، وهو عاطل ومقيم بسوهاج، بترويع وتهديد والدها ومنطقتها لوجود خلافات مالية بينهما.

وأوضحت الوزارة أنه بفحص الواقعة تبين أن المتهم سبق اتهامه في 19 قضية ما بين قتل عمد وسلاح ناري ومخدرات وضرب وشروع في قتل، ومطلوب تنفيذ الأحكام ضده في جنايتين أدين فيهما بالإعدام شنقاً، وبالسجن ثلاث سنوات، ومحكوم عليه بالحبس 11 شهرا في 5 قضايا ما بين "تبديد وضرب"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إطلاق أعيرة نارية.

وأشارت إلى أنه وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق النار، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على بندقية آلية و4 خزائن نارية وعدد من الطلقات، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

مصر
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مخدرات
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قنابل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137125
منذ ساعة
المفروض تعدموه من بداية الحكم عليه باالإعدام ليش متروك له الحبل على الغارب ...؟

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أحدث التعليقات

رااايق
خادم عند حزب الشيطان وحسن زميرة ** لازم يرضيه ولا مافيه وزارة *** !!كلب يدور مصلحته*!!
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
دعواكم دحوسه في دحوسه ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ......
رااايق
طيب **!!!!

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