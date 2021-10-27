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بالفيديو.. مروة راتب تشبه نفسها بـ "التشيز كيك"

منذ ساعة
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بالفيديو.. مروة راتب تشبه نفسها بـ "التشيز كيك"

دمشق (صدى):
أثارت الفاشينيستا السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، الجدل بعد ظهورها في مقطع فيديو جديد وهي تتغزل بشكلها وتشبه نفسها "بالتشيز كيك".

وقالت مروة راتب وهي تمدح نفسها: "شو ها الجمال شو ها الباسكن روبنز اللي بشوفه أمامي، شو هل التشيز كيك أحبني يا رب ودي أصير فان لنفسي، شو هل الجمال"، فيما جاءت غالبية التعليقات من المتابعين بين فكاهية ومنتقدة، ونصحها البعض بضرورة التواضع لأن امتداح الشخص لنفسه يعرضه غالبا للسخرية.

وفي وقت سابق، شبهت الفاشينيستا السورية نفسها بأميرات ديزني في إحدى الإطلالات التي فاجأت بها متابعيها، مرتدية قفطانا أزرق أبرز عن انتفاخ خصرها، واعتمدت على تسريحة شعر شبهها البعض بتسريحات ماري أنطوانيت، إلا أن مروة اعتبرتها إطلالة من إطلالات أميرات ديزني.

مروة راتب
فن ومشاهير
تشيز كيك
موضة وجمال

التعليقات

هلالي
هلالي عدد التعليقات : 408
منذ 31 دقيقة
أي جمال تتحدث عنه هذه العجوز البلاستيكيه!!

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أحدث التعليقات

السامرالحربي
الله يهديهم جميع ويعافينا ، لكن القضية تجت الإجراءات النظامية يتم التحقيق مع الطرفين ويحاسب كلا منهما بمقدار جرمه ..
عبدالله
كأني قرأت الخبر قبل قليل انه في الرياض
السامرالحربي
أول شي أي خبر أو تصرف يثير التعصب أو فيه انتقاص لأي فريق مرفوض وهذا ولله الحمد عند أكثر الجماهير الهلالية وغيرها من الجماهير...
هلالي
الأمير عبد الرحمن بن مساعد واجهه مشرفة ولبنه من لبنات هذا الوطن همها هو الدفاع عنه والذود عن حياضه , بيض الله وجهك يا...
هلالي
بيض الله وجيهكم يا رجال الأمن

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