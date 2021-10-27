بالفيديو.. مروة راتب تشبه نفسها بـ "التشيز كيك"

دمشق (صدى):
أثارت الفاشينيستا السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، الجدل بعد ظهورها في مقطع فيديو جديد وهي تتغزل بشكلها وتشبه نفسها "بالتشيز كيك".
وقالت مروة راتب وهي تمدح نفسها: "شو ها الجمال شو ها الباسكن روبنز اللي بشوفه أمامي، شو هل التشيز كيك أحبني يا رب ودي أصير فان لنفسي، شو هل الجمال"، فيما جاءت غالبية التعليقات من المتابعين بين فكاهية ومنتقدة، ونصحها البعض بضرورة التواضع لأن امتداح الشخص لنفسه يعرضه غالبا للسخرية.
وفي وقت سابق، شبهت الفاشينيستا السورية نفسها بأميرات ديزني في إحدى الإطلالات التي فاجأت بها متابعيها، مرتدية قفطانا أزرق أبرز عن انتفاخ خصرها، واعتمدت على تسريحة شعر شبهها البعض بتسريحات ماري أنطوانيت، إلا أن مروة اعتبرتها إطلالة من إطلالات أميرات ديزني.