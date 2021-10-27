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اول مره تروح المطار
منذ 3 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137112
منذ 20 دقيقة
الغشيم يسأل ، يتعلم ولا يبقى غشيم ..
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أحدث التعليقات
مسالم
اللي بيسبوا ويستنكروا منهم من سيكون اول من سيحضر و هيحصلوا مئات الالاف يريدون مشاهدة المسرحية... وطبعا كلهم مجنسين وطرش بحر مو اصليين...... تدفنون...
زائر
الرجال مات لا تنبشون وراه وخلوه عسى الناس تدعي له بالرحمه والمغفرة وان الله يتجاوز عنه
محمود
يعني تركنالك البلد ومشينا .. جاي ورانا؟ يعني نروح فين يعني؟😡😡😡
ابو محمد 😎 ✍️
الغشيم يسأل ، يتعلم ولا يبقى غشيم ..
ببسي مان
ياخي الكائن النصراوي مايرتاح لين ينفرش حتى يعض الارض ؟؟ يموتون في الضرب ؟؟
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