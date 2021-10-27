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بالفيديو.. القبض على 3 أشخاص ظهروا في مقطع متداول يسرقون منزل بالدمام

منذ ساعتين
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بالفيديو.. القبض على 3 أشخاص ظهروا في مقطع متداول يسرقون منزل بالدمام

الدمام (صدى):
صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال تعقب مرتكبيها، أسفرت عن تحديد الجهة المختصة بشرطة الدمام هوية (3) أشخاص ظهروا في مقطع متداول لسرقة منزل، والقبض عليهم، وهم مواطن، ومقيم من الجنسية المصرية، ومواطن خليجي من الجنسية البحرينية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، أوضحت إجراءات الاستدلال الأولية ارتكابهم جرائم سطو أخرى تمثلت في سرقة مركبة ومنازل ومحال تجارية بمدينتي الدمام والخبر.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

الدمام
المنطقة الشرقية
شرطة المنطقة الشرقية
النيابة العامة
جرائم الاعتداء

التعليقات

هلالي
هلالي عدد التعليقات : 408
منذ 22 دقيقة
بيض الله وجيهكم يا رجال الأمن
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 420
منذ 9 دقائق
كأني قرأت الخبر قبل قليل انه في الرياض

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أحدث التعليقات

السامرالحربي
الله يهديهم جميع ويعافينا ، لكن القضية تجت الإجراءات النظامية يتم التحقيق مع الطرفين ويحاسب كلا منهما بمقدار جرمه ..
عبدالله
كأني قرأت الخبر قبل قليل انه في الرياض
السامرالحربي
أول شي أي خبر أو تصرف يثير التعصب أو فيه انتقاص لأي فريق مرفوض وهذا ولله الحمد عند أكثر الجماهير الهلالية وغيرها من الجماهير...
هلالي
الأمير عبد الرحمن بن مساعد واجهه مشرفة ولبنه من لبنات هذا الوطن همها هو الدفاع عنه والذود عن حياضه , بيض الله وجهك يا...
هلالي
بيض الله وجيهكم يا رجال الأمن

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