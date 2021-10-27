أفضل طريقة للحفاظ على الوزن في موسم البرد

أميرة خالد (صدى):
أكد خبير التغذية الروسي، الدكتور أنطون بيردوف، على زيادة الرغبة بتناول الأغذية الدهنية في موسم البرد.
وقال الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "يجب استبدال الأطعمة غير الصحية بأطعمة مماثلة ولكنها صحية. فمثلا، يمكن استبدال رقائق البطاطس بأعواد الخضار مع الحمص، والخبز - بوجبات خفيفة من الحبوب الكاملة، والشوكولاتة - بالفواكه.
كما يجب أن نتحكم بطعامنا والتقليل من السعرات الحرارية التي نتناولها في اليوم بمقدار 10-15 بالمئة من القيمة اليومية الاعتيادية، ومن الضروري أن يحتوي طعامنا على 30 بالمئة بروتين و 30٪ دهون و 40٪ كربوهيدرات، خاصة في فترة العزلة الذاتية".
وأضاف أن نشاط الإنسان ينخفض في الطقس البارد، ويقل وجوده في الهواء الطلق. كما تزداد الرغبة بتناول المزيد من الطعام، وهذا في الواقع أمر طبيعي جدا.
وتابع، "يدرك جسم الإنسان أن موسم البرد قد حل، لذلك يبدأ بتدفئة نفسه من الداخل، ما يسرع في عملية التمثيل الغذائي. وهذا ضروري للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية. ولكن على الرغم من أن الرغبة المستمرة بتناول الطعام أمر طبيعي، من المهم جدا السيطرة عليها، لأنه بعكسه ستكون عواقبها وخيمة".