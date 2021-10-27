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أفضل طريقة للحفاظ على الوزن في موسم البرد

منذ 8 ساعات
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أفضل طريقة للحفاظ على الوزن في موسم البرد

أميرة خالد (صدى):
أكد خبير التغذية الروسي، الدكتور أنطون بيردوف، على زيادة الرغبة بتناول الأغذية الدهنية في موسم البرد.

وقال الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "يجب استبدال الأطعمة غير الصحية بأطعمة مماثلة ولكنها صحية. فمثلا، يمكن استبدال رقائق البطاطس بأعواد الخضار مع الحمص، والخبز - بوجبات خفيفة من الحبوب الكاملة، والشوكولاتة - بالفواكه.

كما يجب أن نتحكم بطعامنا والتقليل من السعرات الحرارية التي نتناولها في اليوم بمقدار 10-15 بالمئة من القيمة اليومية الاعتيادية، ومن الضروري أن يحتوي طعامنا على 30 بالمئة بروتين و 30٪ دهون و 40٪ كربوهيدرات، خاصة في فترة العزلة الذاتية".

وأضاف أن نشاط الإنسان ينخفض في الطقس البارد، ويقل وجوده في الهواء الطلق. كما تزداد الرغبة بتناول المزيد من الطعام، وهذا في الواقع أمر طبيعي جدا.

وتابع، "يدرك جسم الإنسان أن موسم البرد قد حل، لذلك يبدأ بتدفئة نفسه من الداخل، ما يسرع في عملية التمثيل الغذائي. وهذا ضروري للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية. ولكن على الرغم من أن الرغبة المستمرة بتناول الطعام أمر طبيعي، من المهم جدا السيطرة عليها، لأنه بعكسه ستكون عواقبها وخيمة".

الوزن
البرَد
البطاطس
موسم البرد
أنطون

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10135
منذ 46 دقيقة
حسنا و طيب ***!!!

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههه .. .. الظاهر انها طمّلت الغماره ...
رااايق
ههههههههههههههههه *!!
ابو محمد 😎 ✍️
مجرم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله خير ..
رااايق
طااااعون **!!!

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