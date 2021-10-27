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الشيف جاب العيد
منذ ساعة
287
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14776
منذ 17 دقيقة
أرفل،،
وثور،
وبعد لووووووووووح..
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أحدث التعليقات
Manosur AlBishi
اذا شبع الحمار ينهق وهو نهاق من زمان لا تثقوا باحد ايه السعوديون كأن من كان
واضح ***وصريح
الحمدلله على نعمه الإسلام..
Ali
سوري اردني لبناني فلسطيني لا تأمنهم هؤلاء بقايا الفرس والروم
A.awad
وين لجنة المنشطات مالها حس... جاءدوركم لأرساء العداله....
واضح ***وصريح
أرفل،، وثور، وبعد لووووووووووح..
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