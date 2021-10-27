رجل الأمن "الناوي" يكشف تفاصيل إنقاذه محطة وقود من حريق بالجوف

الجوف (صدى):
روى رجل الأمن " ثامر الناوي " الذي تمكن من إطفاء الحريق، والذي نشب في محطة وقود اشتعلت فيها النيران بمنطقة الجوف، تفاصيل موقفه البطولي.
وقال رجل الأمن لقناة " العربية ": عند ذهابي لمقر عملي في مطار الجوف، وقفت عند إحدى محطات التزود بالوقود، ودخلت إلى المركز التجاري المتواجد بالمحطة، والذي حدث أن قائد مركبة فقد الانتباه، وتحرك قبل أن يستكمل عامل المحطة تزويد مركبته بالوقود، ليقوم بسحب "خرطوش" المكينة، ما أدى إلى اشتعال النار بها".
وأضاف: "على الفور سارعت إلى طفاية الحريق الموجودة في الموقع، وقمت بإخماد النار المشتعلة، التي استمرت لنحو دقائق بسيطة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية تذكر من جراء الحريق، سوى احتراق إحدى مضخات الوقود".
وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو أمن أظهر رجل يسارع لإطفاء حريق اندلع في إحدى محطات الوقود في المملكة.
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