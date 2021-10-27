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رجل الأمن "الناوي" يكشف تفاصيل إنقاذه محطة وقود من حريق بالجوف

منذ 4 ساعات
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رجل الأمن "الناوي" يكشف تفاصيل إنقاذه محطة وقود من حريق بالجوف

الجوف (صدى):
روى رجل الأمن " ثامر الناوي " الذي تمكن من إطفاء الحريق، والذي نشب في محطة وقود اشتعلت فيها النيران بمنطقة الجوف، تفاصيل موقفه البطولي.

وقال رجل الأمن لقناة " العربية ": عند ذهابي لمقر عملي في مطار الجوف، وقفت عند إحدى محطات التزود بالوقود، ودخلت إلى المركز التجاري المتواجد بالمحطة، والذي حدث أن قائد مركبة فقد الانتباه، وتحرك قبل أن يستكمل عامل المحطة تزويد مركبته بالوقود، ليقوم بسحب "خرطوش" المكينة، ما أدى إلى اشتعال النار بها".

وأضاف: "على الفور سارعت إلى طفاية الحريق الموجودة في الموقع، وقمت بإخماد النار المشتعلة، التي استمرت لنحو دقائق بسيطة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية تذكر من جراء الحريق، سوى احتراق إحدى مضخات الوقود".

وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو أمن أظهر رجل يسارع لإطفاء حريق اندلع في إحدى محطات الوقود في المملكة.

 

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شاهد.. رجل أمن يسارع لإطفاء حريق في إحدى محطات الوقود 

الجوف
حريق
رجل أمن
محطة وقود

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137112
منذ 59 دقيقة
جزاه الله خير ..

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أحدث التعليقات

مسالم
اللي بيسبوا ويستنكروا منهم من سيكون اول من سيحضر و هيحصلوا مئات الالاف يريدون مشاهدة المسرحية... وطبعا كلهم مجنسين وطرش بحر مو اصليين...... تدفنون...
زائر
الرجال مات لا تنبشون وراه وخلوه عسى الناس تدعي له بالرحمه والمغفرة وان الله يتجاوز عنه
محمود
يعني تركنالك البلد ومشينا .. جاي ورانا؟ يعني نروح فين يعني؟😡😡😡
ابو محمد 😎 ✍️
الغشيم يسأل ، يتعلم ولا يبقى غشيم ..
ببسي مان
ياخي الكائن النصراوي مايرتاح لين ينفرش حتى يعض الارض ؟؟ يموتون في الضرب ؟؟

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