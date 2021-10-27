"سم العقارب" ينهي كورونا ومتغيراته

إدنبرة (صدى):
ذكر فريق من العلماء من جامعة "أبردين" باسكتلندا، أن سم العقارب القاتل والمستخدم في الأدوية التقليدية في أنحاء العالم، قد يساعد في هزيمة المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا.
واكتشفت الدراسة التي قام بها العلماء أن "المزيج الرائع" من السموم الموجودة في لسعات العقارب يمكن أن يحارب متغيرات فيروس كورونا؛ حيث تحتوي سموم العقارب على الـ"ببتيدات" peptides، وكثير منها عبارة عن سموم عصبية قوية وقد تكون مميتة، ومع ذلك تحمل أيضا عناصر قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات.
وأفاد العلماء، أن هذه الـ"ببتيدات" يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق جيدة لتصميم عقاقير جديدة مضادة لفيروس كورونا، وسيقومون الآن باستخراج المواد الكيميائية المفيدة من السم واستكشاف إمكانية استخدامها لمحاربة كورونا.
وتعد الدراسة مدعومة من صندوق أبحاث التحديات العالمية في اسكتلندا، ويديره الدكتور وائل حسين، باحث في معهد العلوم الطبية بجامعة "أبردين"، ومحمد عبدالرحمن، أستاذ علم السموم الجزيئية وعلم وظائف الأعضاء في قسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة قناة السويس، بينما قد تم جمع العقارب من الصحراء المصرية واستخراج السم منها قبل إعادتها إلى بيئتها الطبيعية، بحسب "العربية.نت".