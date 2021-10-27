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شاب سعودي يُطور نظامًا لكاميرات مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية

منذ يومين
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شاب سعودي يُطور نظامًا لكاميرات مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية

علي القحطاني (صدى):
تمكن أحد الشباب السعوديين من تطوير نظام ضمن مجال أنظمة الحماية "الكاميرات الشمسية" التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتستخدم لمراقبة المحال التجارية والمنازل، وغيرها، ويمكن من خلالها الاتصال في حال محاولة شخصٍ غريبٍ الدخول إلى الموقع أو الوجود بالقرب منه.

وقال فاضل أحمد العوي؛ المتخصّص في أنظمة الحماية وكاميرات المراقبة، إن المنتج الذي عمل على تطويره يعد مهماً للجميع، وهو جزءٌ لا يتجزّأ من المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار إلى أن المنتج بعد أن ذاع صيته تواصلت معه إحدى الشركات العريقة في مجال الكاميرات من خارج المملكة تطلب تبني المنتج واحتكاره بمبلغ يعد مغرياً للغاية، لكن تمسكنا بالمنتج وتطويره واحتكار تسويقه تجعلنا نفخر لما قدّمنا.

 

كاميرات مراقبة
طاقة شمسية
العوي
نظام حماية

التعليقات

خبير كاميرات امنية
خبير كاميرات امنية عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
للاسف كلام فاضي ، هذه المنتجات مليانه في السوق وبرخص التراب ، الامر لا يعدو كونه ربط اللوح بالكاميرا وهو امر عادي جدا

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أحدث التعليقات

ابو مشعل
ههههههههههههههههههه
ابواحمد الرياض
ربي يسعدك ياشيخ تركي تتعب لسعادتنا جزاك الله خبر
نجاة محمد
ماقصر السائق و انقذ الرجل
نجاة محمد
سلامات و ما تشوفين شر
نجاة محمد
سلامات و ما تشوفين شر

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