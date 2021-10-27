شاب سعودي يُطور نظامًا لكاميرات مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية

علي القحطاني (صدى):
تمكن أحد الشباب السعوديين من تطوير نظام ضمن مجال أنظمة الحماية "الكاميرات الشمسية" التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتستخدم لمراقبة المحال التجارية والمنازل، وغيرها، ويمكن من خلالها الاتصال في حال محاولة شخصٍ غريبٍ الدخول إلى الموقع أو الوجود بالقرب منه.
وقال فاضل أحمد العوي؛ المتخصّص في أنظمة الحماية وكاميرات المراقبة، إن المنتج الذي عمل على تطويره يعد مهماً للجميع، وهو جزءٌ لا يتجزّأ من المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار إلى أن المنتج بعد أن ذاع صيته تواصلت معه إحدى الشركات العريقة في مجال الكاميرات من خارج المملكة تطلب تبني المنتج واحتكاره بمبلغ يعد مغرياً للغاية، لكن تمسكنا بالمنتج وتطويره واحتكار تسويقه تجعلنا نفخر لما قدّمنا.