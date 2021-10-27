بالفيديو.. "المنيع" يوجه نصائح لمن يشعر بالخوف

علي القحطاني (صدى):
كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، عن مجموعة من النصائح لسيدة قالت إنها تشعر بالخوف من المـوت والمرض وفقدان الزوج والأولاد، وذلك رداً على سؤال لها.
ووجه الشيخ عبدالله المنيع، خلال لقائه ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، نصيحة إلى السيدة بضرورة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والمداومة على الأوراد صباحاً ومساءً، والدعاء لزوجها ولأولادها بدوام الصحة والعافية، وترك وساوس الشيطان.
وأشار المنيع إلى أن الشخص الذي علاقته بربه قوية سيجد ما يسره في الدنيا والآخرة، مؤكدًا أن الإنسان يجب أن يكون ظنه بالله حسناً، وألا يستشعر إلا الخير، ويتقبل أقدار الله جل وعلا بنفس راضية واحتساب.
وأوضح أن ما قدّره الله سيكون سواء كان الشخص في طمأنينة أو خوف، مستشهداً بقول الله وتعالى: "كل من عليها فـان"، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بإخفاء الأجل، ليكون لدى الشخص أمل في الحياة، مضيفًا أن الشخص إذا علم بأجله لتحطمت نفسيته من كثرة التفكير.