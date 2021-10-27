نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. "المنيع" يوجه نصائح لمن يشعر بالخوف

منذ ساعة
2042
2
بالفيديو.. "المنيع" يوجه نصائح لمن يشعر بالخوف

علي القحطاني (صدى):
كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، عن مجموعة من النصائح لسيدة قالت إنها تشعر بالخوف من المـوت والمرض وفقدان الزوج والأولاد، وذلك رداً على سؤال لها.

ووجه الشيخ عبدالله المنيع، خلال لقائه ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، نصيحة إلى السيدة بضرورة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والمداومة على الأوراد صباحاً ومساءً، والدعاء لزوجها ولأولادها بدوام الصحة والعافية، وترك وساوس الشيطان.

وأشار المنيع إلى أن الشخص الذي علاقته بربه قوية سيجد ما يسره في الدنيا والآخرة، مؤكدًا أن الإنسان يجب أن يكون ظنه بالله حسناً، وألا يستشعر إلا الخير، ويتقبل أقدار الله جل وعلا بنفس راضية واحتساب.

وأوضح أن ما قدّره الله سيكون سواء كان الشخص في طمأنينة أو خوف، مستشهداً بقول الله وتعالى: "كل من عليها فـان"، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بإخفاء الأجل، ليكون لدى الشخص أمل في الحياة، مضيفًا أن الشخص إذا علم بأجله لتحطمت نفسيته من كثرة التفكير.

عبدالله المنيع
المرض
الموت
الخوف
نصائح
يستفتونك

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 568
منذ 43 دقيقة
جزاك الله
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 155
منذ 3 دقائق
أعوذوا بالله من الشيطان الرجيم : ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ‏من الأموال والأنفس
والثمرات وبشر الصابرين [البقرة:155].

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

7UP
صدقت يا كان زمان
صريح
الترشيحي ترشيحي عمرة مايصير رجال وياخذها بيده
ط 🍹🍹🍹
أعوذوا بالله من الشيطان الرجيم : ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ‏من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين [البقرة:155].
كجمغلو
ههههههههههههههههههههههه فوشحها ليعمل باتقان
ابو تركي النصراوي
فاز الهلال على النصر فصنعو من هذا الفوز مالم يفعلوه كبار انديه العالم . انه النصر العالمي يارقاله. كم انت فخر وعز وربي على...

أخر الأخبار

رجل الأمن "الناوي" يكشف تفاصيل إنقاذه محطة وقود من حريق بالجوف
رجل الأمن "الناوي" يكشف تفاصيل إنقاذه محطة وقود من حريق بالجوف
منذ 8 دقائق 1393
"سم العقارب" ينهي كورونا ومتغيراته
"سم العقارب" ينهي كورونا ومتغيراته
منذ 13 دقيقة 1579
بالفيديو.. نقل المقر الإقليمي لشركة vestas الدنماركية إلى المملكة
بالفيديو.. نقل المقر الإقليمي لشركة vestas الدنماركية إلى المملكة
منذ 18 دقيقة 1464
سيارة جديدة من هواوي بنظام هارموني أو إس
سيارة جديدة من هواوي بنظام هارموني أو إس
منذ 23 دقيقة 1437
النيابة العامة توضح أهداف وتخصصات نيابة جرائم البيئة
النيابة العامة توضح أهداف وتخصصات نيابة جرائم البيئة
منذ 33 دقيقة 1425
بالفيديو.. وزير الطاقة: 3 ركائز أساسية لدينا
بالفيديو.. وزير الطاقة: 3 ركائز أساسية لدينا
منذ 38 دقيقة 1534
تجيك المصايب
تجيك المصايب
منذ 43 دقيقة 232
نهاية العناد والتهور
نهاية العناد والتهور
منذ 48 دقيقة 273
جاء يكحلها عماها
جاء يكحلها عماها
منذ 54 دقيقة 219
"التعاون الإسلامي" يدين الهجوم الحوثي على مطار أبها ونجران
"التعاون الإسلامي" يدين الهجوم الحوثي على مطار أبها ونجران
منذ 58 دقيقة 1495