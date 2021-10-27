(صدى):
في هذا اليوم سوف يتوقف قطار العمل الذي كنت اقوده منذ اكثر من خمسة وثلاثون سنة في مسار البنوك لمحطة التقاعد الاخيرة وساهبط منه الى غير رجعة مودعا هذا المسار بشريط من الذكريات التي كانت تجول في خاطري في اخر هذه الايام الجميلة التي كنت استغرب فيها كيف استطعت ان اسير به في كل هذه السنوات مرورا بمحطات من التحدي والصعوبات والتقلبات الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي التي لن اتحدث عنها ولكنني افكر في هذه المحطة التي توقفت فيها وماذا ساعمل لها .
اولا : فكرت في ان أبدأ بعمل خاص يساعدني على استغلال الوقت وزيادة الدخل الذي سوف يتأثر بقرار التقاعد رغم أني موظف بنك ، وكنت أحسب كل خطوة قبل التقاعد جيدا .
ووجدت نفسي أفكر في خبرتي في العمل الخاص وهل سأنجح فيه مع الظروف الاقتصادية الحالية ، وبعد استشارة أهل الخبرة ومن سبقوني في ذلك ، قررت أن
العمل الخاص هذه الأيام مخاطرة كبيرة خاصة لمن ليس لديهم خبرة في هذا المجال وخصوصا بعد تجارب بعض الزملاء ، فقررت صرف النظر عن الفكرة تماما .
ثانيا : فكرت بصراحة في أمور عدة ومنها أمور الدين والتقصير الذي كنت عليه مع الله بحكم اننا موظفي البنوك دائمي الانشغال ولا نترك مكاتبنا قبل صلاة المغرب عادة ، فوجدت انه من الأفضل الاتجاه لله واستثمار الوقت في تحسين العبادة ومحاولة القرب من الله في هذه الفترة الأخيرة من العمر ، كالخيول الأصيلة التي تتضاعف سرعتها في الأمتار الأخيرة لكسب السباق ، وكانت بصراحه هي أهم خياراتي وأولوياتي في التفكير .
ثالثا : فكرت في عائلتي التي قصرت معها مجبرا بسبب ساعات العمل الطويلة في البنوك وكيف يمكن تعويضهم عن ذلك بعد التقاعد ، ووجدت أنه يمكن عمل برنامج يعطي كل ذي حق حقه من الزوجة والأبناء والأخوان ، وكيف يمكن ادخال السرور على محياهم ومحاولة رد الجميل على الدعم الذي وجدته منهم لأصل الى مستوى وظيفي جيد في بنك من أكبر البنوك في المملكة ، وقررت أن يكون هذا هو طريقي الثاني بعد التقرب الى الله .
رابعا : فكرت ايضا في أقرب الناس لي بعد الأهل والأقارب وهم الأصدقاء المقربون الذين قضيت معهم سنوات طويلة لم تفرقنا أمواج الدهر ولا غيوم السنين ، ووجدت أنهم يستحقون مني أن أخصص لهم وقت خاص للتقرب أكثر من السابق والتودد لهم ومشاركتهم افراحهم وأحزانهم عن قرب وكان هذا طريقي الثالث .
وأخيرا وليس اخرا ، محطة التقاعد هي محطة لا أعتقد أنها محطة عمل ولكنها محطة تقرب الى الله في اخر العمر ثم تقوية الأواصر العائلية ودعمهم بكل ما أملك كما دعموني سابقا ويأتي بعدها الأصحاب والأصدقاء لمراجعة واعادة شريط ذكريات الصداقة والسنين الجميلة الراقية معهم .
خاطرة خطرت في بالي وأحببت أن أشارككم مضمونها وقد يختلف معي الكثير وهو حال البشر ، والاختلاف لا يفسد للود قضية ، وهي مشاركة مني بما دار في خاطري وفؤادي .