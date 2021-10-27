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مجلس التعاون الخليجي يستنكر تصريحات وزير الإعلام اللبناني

منذ 7 ساعات
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مجلس التعاون الخليجي يستنكر تصريحات وزير الإعلام اللبناني

الرياض (صدى):
أعلن مجلس التعاون الخليجي، عن استنكاره ورفضه للتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، واصفا إياها بـ"إساءات مشينة".

وأكد نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اللبناني الشقيق، تلك المواقف والتي يشهد التاريخ لها والتي تهدف إلى سلامة لبنان دعم استقراره وأمنه.

وأضاف أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان".

وطالب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق.

 

اليمن
لبنان
مجلس التعاون الخليجي
وزير الإعلام اللبناني

التعليقات

أبو صالح
أبو صالح عدد التعليقات : 48
منذ 45 دقيقة
وش السالفة؟
الظاهر ملعوب في الإعدادات
كنا في قرداحي وطلع لنا شربل
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10128
منذ 8 دقائق
خادم عند حزب الشيطان وحسن زميرة ** لازم يرضيه ولا مافيه
وزارة *** !!كلب يدور مصلحته*!!

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أحدث التعليقات

رااايق
خادم عند حزب الشيطان وحسن زميرة ** لازم يرضيه ولا مافيه وزارة *** !!كلب يدور مصلحته*!!
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
دعواكم دحوسه في دحوسه ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ......
رااايق
طيب **!!!!

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