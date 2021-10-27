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الجريوي عن تصريحات قرداحي: مافي القلب يظهر على فلتات اللسان

منذ 4 ساعات
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الجريوي عن تصريحات قرداحي: مافي القلب يظهر على فلتات اللسان

علي القحطاني (صدى):
علق الأديب خالد بن إبراهيم الجريوي، على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، المسيئة للمملكة.

وقال الجريوي: "مافي القلب يظهر على فلتات اللسان، ولا ميقاتي المتخاذل الذي ليس بيده أمرٌ، ولا نهي، ولا ميشال عون فرعون لبنان سيستطيعون وقف الإساءات المتكررة من باسيل أو الوقح الجديد جورج قرداحي".

وتابع: "لبنان للأسف يسير نحو الهاوية بقيادة حزب الشيطان، وإشراف ومباركة وتوجيهات إيران، لكم الله ياشعب لبنان".

وكان جورج قرداحي خرج مببرا تصريحاته التي دافع فيها عن مليشيا الحوثي، قائلا إنه لم يقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية.

فيما علق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بأنه يرفض تصريحات قرداحي، قائلا:"إن الحكومة اللبنانية حريصة على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وتدين أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى، فاقتضى التوضيح".

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التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 160
منذ ساعة
لبنان كان شبه منهار قبل مؤتمر الطائف وللاسف نحن من دعمناه بالمال والمواقف وكبر حزب الله وسيطر على لبنان وندفع الثمن منذ سنوات على مواقفنا اللتي جعلت من القط اسد؟؟؟؟؟؟

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أحدث التعليقات

Manosur AlBishi
اذا شبع الحمار ينهق وهو نهاق من زمان لا تثقوا باحد ايه السعوديون كأن من كان
واضح ***وصريح
الحمدلله على نعمه الإسلام..
Ali
سوري اردني لبناني فلسطيني لا تأمنهم هؤلاء بقايا الفرس والروم
A.awad
وين لجنة المنشطات مالها حس... جاءدوركم لأرساء العداله....
واضح ***وصريح
أرفل،، وثور، وبعد لووووووووووح..

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