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الخريجي: صدام كان يشك بالجميع وأصر على الشرب من دلة قهوة الملك

منذ ساعتين
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الخريجي: صدام كان يشك بالجميع وأصر على الشرب من دلة قهوة الملك

عادل الحربي (صدى):
روى مترجم الملوك نائب رئيس المراسم الملكية سابقاً، الأستاذ منصور الخريجي، قصة إصرار رئيس العراق الراحل صدام حسين على الشرب من دلة قهوة الملك خلال تواجده بجدة.

وأشار الخريجي، إلى أن صدام حسين كان يشك في الجميع، واثناء توديعه جدو، كان متواجد السكرتير الخاص به، ورفض أن يشرب صدام إلا من دلة قهوة الملك، قائلا: "شاكين اننا قد نضع لهم سم".

وأوضح أنه من المعتاد أن يقدم شخصان في دلتين من القهوة، واحد للملك والآخر للضيف، لكن سكرتير صدام رفض دخول شخصين، وأصر أن يدخل واحدا ويشرب الرئيس العراقي من نفس دلة الملك.

جدة
العراق
صدام حسين
منصور الخريجي
مترجم الملوك

التعليقات

ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 714
منذ 40 ثانية
الحمد لله اني مو رئيس مرتاح البال ولله الحمد

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ابو سعود
الحمد لله اني مو رئيس مرتاح البال ولله الحمد
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