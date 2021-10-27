الفراج: في النظام العالمي الجديد يُقرر الإنسان أن يكون ذكرا أو أنثى أو بين بين

علي القحطاني (صدى):
كشف المحلل السياسي أحمد الفراج، بعض من ملامح النظام العالمي الجديد، الذي ينذر بأن حكومة عالمية شمولية ستظهر يومًا ما.
وقال الفراج: "النظام العالمي الجديد عَالَم بلا ضوابط أخلاقية، تعيش به كائنات حيّة ، يُقرّر الكائن الحي بنفسه هل يريد أن يكون ذكر أو أنثى أو بين بين، وتكون به كائنات حية تُوجّهها النخب عن طريق اعلام مُوجّه مركزيا ومُرَاقب، وتحريم المخدرات قد يصبح من الماضي".
وتابع: "أقطاب العولمة يسابقون الزمن لتنفيذ النظام العالمي الجديد، لكن هناك ردّ فعل شعبي عالمي ضد هذا المخطط، يقوده المحافظون والمعتدلون: مظاهرات وناشطون في كل بقعة من العالم، صراع ضخم يدور فلمن تكون الغلبة، أصحاب المخطط بيدهم السلطة والعسكر والمال وخصومهم عُزّل سلاحهم المبادئ والقِيَم".
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