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الفراج: في النظام العالمي الجديد يُقرر الإنسان أن يكون ذكرا أو أنثى أو بين بين

منذ ساعة
1391
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الفراج: في النظام العالمي الجديد يُقرر الإنسان أن يكون ذكرا أو أنثى أو بين بين

علي القحطاني (صدى):
كشف المحلل السياسي أحمد الفراج، بعض من ملامح النظام العالمي الجديد، الذي ينذر بأن حكومة عالمية شمولية ستظهر يومًا ما.

وقال الفراج: "النظام العالمي الجديد عَالَم بلا ضوابط أخلاقية، تعيش به كائنات حيّة ، يُقرّر الكائن الحي بنفسه هل يريد أن يكون ذكر أو أنثى أو بين بين، وتكون به كائنات حية تُوجّهها النخب عن طريق اعلام مُوجّه مركزيا ومُرَاقب، وتحريم المخدرات قد يصبح من الماضي".

وتابع: "أقطاب العولمة يسابقون الزمن لتنفيذ النظام العالمي الجديد، لكن هناك ردّ فعل شعبي عالمي ضد هذا المخطط، يقوده المحافظون والمعتدلون: مظاهرات وناشطون في كل بقعة من العالم، صراع ضخم يدور فلمن تكون الغلبة، أصحاب المخطط بيدهم السلطة والعسكر والمال وخصومهم عُزّل سلاحهم المبادئ والقِيَم".

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المملكة
احمد الفراج
النظام العالمي الجديد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18503
منذ ساعة
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

صدَقَ الله وخاب أعداء الله

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أحدث التعليقات

زائر
لا أهلا ولا سهلا خل خيرك لبلدك تافه وسامج
زائــــر
مغزووووول وصكتنااااه ....؟؟؟؟؟
د محمد ماجد بخش
خم ولم وهم ما يتلم
محمد
الدوسري نجم
د محمد ماجد بخش
استضافني أحد قاطني القريتين وأكلنا فركس من مزرعته

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