3 أشقاء يعيشون مع جثمان شقيقهم الأصغر لمدة عام!

واشنطن (صدى):
في واقعة غريبة من نوعها، عاش 3 أشقاء في أمريكا، مع جثمان شقيقهم الأصغر، طوال عام كامل، وذلك في ظل ترك والديهم المنزل.
وظل الثلاثة يتأملون جثة شقيقهم الصغير تتحلل شيئًا فشيئًا، دون معرفة ما ينبغي فعله مع الوضع الذي يعيشون فيه.
وقرر الأخ الأكبر البالغ من العمر 15 عامًا، إبلاغ الشرطة عن جثة شقيقهم الراحل بعد عام من وفاته.
وتبين أن والدة الأشقاء الثلاثة تخلت عنهم من أجل صديقها، أما والدهم فلا يُعرف له طريق، بينما يعيش الصغار دون عائل.
ونُقل الأشقاء الثلاثة إلى المستشفى لتقييمهم وعلاجهم، إذ عانوا من سوء التغذية وإصابات جسدية.