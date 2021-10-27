بنية الزواج..مواطن يهدي امرأة جوالا ثم يطالب بحقه

جدة (صدى):
تفاجأت مواطنة بشكوى ضدها لدى المحكمة العامة بجدة، من قبل مواطن أهداها جوالا، بنية الزواج من ابنتها.
وادعى المواطن أنه قسط للمدعى عليها جهاز آيفون بـ8000 ريال على عدة أشهر، وحلت جميع الأقساط ولم تسدد منها شيئا.
ومن جانبها أنكرت المدعى عليها ذلك، وأشارت إلى أنها تسلمته منه كهدية، مما جعل القاضي يطلب من الطرفين أداء اليمين، بحسب الوطن.
وبعد أن قام كلاهما بأداء اليمين، ردت الدائرة القضائية الدعوى، لعدة أسباب، أبرزها وجود علاقة عمل بين طرفي الدعوى.
وذكرت المواطنة أن المدعى كان على تواصل ببنتها بنية الزواج منها، وكان يوصلها للعمل، ومن ثم أعطى المدعى عليها الجوال كهدية، مستغربة رفعه قضية عليها.