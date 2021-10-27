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بنية الزواج..مواطن يهدي امرأة جوالا ثم يطالب بحقه

منذ ساعتين
1929
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بنية الزواج..مواطن يهدي امرأة جوالا ثم يطالب بحقه

جدة (صدى):
تفاجأت مواطنة بشكوى ضدها لدى المحكمة العامة بجدة، من قبل مواطن أهداها جوالا، بنية الزواج من ابنتها.

وادعى المواطن أنه قسط للمدعى عليها جهاز آيفون بـ8000 ريال على عدة أشهر، وحلت جميع الأقساط ولم تسدد منها شيئا.

ومن جانبها أنكرت المدعى عليها ذلك، وأشارت إلى أنها تسلمته منه كهدية، مما جعل القاضي يطلب من الطرفين أداء اليمين، بحسب الوطن.

وبعد أن قام كلاهما بأداء اليمين، ردت الدائرة القضائية الدعوى، لعدة أسباب، أبرزها وجود علاقة عمل بين طرفي الدعوى.

وذكرت المواطنة أن المدعى كان على تواصل ببنتها بنية الزواج منها، وكان يوصلها للعمل، ومن ثم أعطى المدعى عليها الجوال كهدية، مستغربة رفعه قضية عليها.

جدة
المحكمة العامة بجدة
محكمة
وواج

التعليقات

واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 214
منذ ساعة
عجيب كيغ تقبل المراة هدية جوال بقيمة 8000 ريال ولاتوجد قرابة بينهما
وكيف يقوم بتوصيلها بدون قرابة
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54565
منذ ساعة
اولا كيف تركب البنت معه قبل كتب الكتاب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18503
منذ ساعة
مدرسة كيمياء في مدرسة حكومية تقول للطالبات أنتم راسبين .. احبطتهم .. الله يأخذها ويريح منها العباد .. طيب .. لو رفعنا مع الدعاء دعوى للوزارة هل سوف ترد الدعوى بحجة عدم وجود قضية وحلف يمين

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أحدث التعليقات

زائر
لا أهلا ولا سهلا خل خيرك لبلدك تافه وسامج
زائــــر
مغزووووول وصكتنااااه ....؟؟؟؟؟
د محمد ماجد بخش
خم ولم وهم ما يتلم
محمد
الدوسري نجم
د محمد ماجد بخش
استضافني أحد قاطني القريتين وأكلنا فركس من مزرعته

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