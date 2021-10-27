تونس.. سجن رئيس جمعية للمثليين أساء للرسول ﷺ

تونس (صدى):
أصدرت محكمة تونسية، حكما بالسجن لمدة عام وغرامة مالية، بحق منير بعتور رئيس جمعية للدفاع عن الأقليات والمثليين، بتهمة ازدراء النبي ﷺ.
وأعلن بعتور، عن الحكم الصادر بحقه، قائلا: " قضت الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية في تونس بسجني مدة عام نافذ وبغرامة مالية بألف دينار وبإخضاعي للمراقبة الإدارية مدة عامين من أجل ازدراء النبي محمد".
يذكر أن جمعية "شمس" المثلية التي يرأسها بعتور، محل جدل كبير في تونس، حيثُ تواجه برفض شعبي، واستنكار لتمكينها من العمل في مجتمع تونسي مسلم، رافض للمثلية الجنسية.