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تونس.. سجن رئيس جمعية للمثليين أساء للرسول ﷺ

منذ 3 ساعات
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تونس.. سجن رئيس جمعية للمثليين أساء للرسول ﷺ

تونس (صدى):
أصدرت محكمة تونسية، حكما بالسجن لمدة عام وغرامة مالية، بحق منير بعتور رئيس جمعية للدفاع عن الأقليات والمثليين، بتهمة ازدراء النبي ﷺ.

وأعلن بعتور، عن الحكم الصادر بحقه، قائلا: " قضت الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية في تونس بسجني مدة عام نافذ وبغرامة مالية بألف دينار وبإخضاعي للمراقبة الإدارية مدة عامين من أجل ازدراء النبي محمد".

يذكر أن جمعية "شمس" المثلية التي يرأسها بعتور، محل جدل كبير في تونس، حيثُ تواجه برفض شعبي، واستنكار لتمكينها من العمل في مجتمع تونسي مسلم، رافض للمثلية الجنسية.

تونس
المثلية الجنسية
المثليين
منير بعتور

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 39
منذ ساعة
جمعية لمثليين اسم قبيح وقذر
الله يرحم زمن اول ايام الرجال
مثل هذا كان سلخو جلده وسط السوق حتي يموت والشواذ كان وضع الخازوق من دبره حتي يخرج من فمه

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أحدث التعليقات

زائر
لا أهلا ولا سهلا خل خيرك لبلدك تافه وسامج
زائــــر
مغزووووول وصكتنااااه ....؟؟؟؟؟
د محمد ماجد بخش
خم ولم وهم ما يتلم
محمد
الدوسري نجم
د محمد ماجد بخش
استضافني أحد قاطني القريتين وأكلنا فركس من مزرعته

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