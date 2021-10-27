شيرين رضا تكشف خيانة صديقتها المقربة مع زوجها

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا، أن صديقتها المقربة خانتها مع زوجها، وقررت في هذه اللحظة إنهاء الزيجة، دون تحديد ما إذا كان المقصود زوجها عمرو دياب أم زوجها الثاني.
وقالت شيرين رضا، إن الخيانة أمر محزن للغاية، خاصة أن الوجع الذي خلفته هذه التجربة كان في عدم شعورها بالأمان آنذاك.
وتابعت: "لما عرفت قطعتها من حياتي، وكمان كانت نهاية العلاقة مع زوجي، أصل الخيانة ليه؟ وليه تحسي إنك معندكيش أمان مع صاحبتك ولا مع جوزك، ومش عايزة أعرف السبب ليه خانتني عشان هستفاد إيه لما أعرف".
ولا يعرف الكثيرون زوجًا للشيرين رضا سوى عمرو دياب زوجها الأول، ووالد ابنتها الوحيدة نور، إلا أنها تزوجت مرة أخرى عقب انفصالها عن دياب، ولم تحدد الفنانة خلال لقائها الزوج الذي خانها.