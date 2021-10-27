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سعود الصرامي : سالم الدوسري رغبة نصراوية وحلم
منذ 6 ساعات
842
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التعليقات
زائر
عدد التعليقات : 4813
منذ ساعة
هههههههههههههه يحلمون اللي فيك يفكرون .. والله سالم ولا حسب لهم حساب ومن يثبت ان سالم تدرب في النصر
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أحدث التعليقات
ابو عمار
الحمد لله على سلامتهم
السعدي
كفو ياكويكبي وراح نردد الآسيوية صعبة قوية كل مالعب الهلال فب ملعب بليهي بارك
ابو عمار
فعلا ونس نفسك بنفسك ولا لك شغل بالاخرين
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
نداء لاموال السعوديين يا هنيدي
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