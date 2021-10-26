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محمد هنيدي: نداء عاجل لأهالي السعودية

منذ 14 ساعة
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محمد هنيدي: نداء عاجل لأهالي السعودية

القاهرة (صدى):
وجه الفنان المصري محمد هنيدي، نداءا عاجلا لكل مواطني المملكة، بشأن موعد العرض الأول لمسرحية "سلام مربع" في الرياض.

وقال هنيدي: "نداء عاجل لكل أهالي السعودية، موعدنا في الرياض، 1 نوفمبر القادم، مفاجأت وانبهارات وبنوعدكم هنولع الدنيا"، مضيفا: "مسرحية سلام مربع في مسرح بكر الشدي في البوليفارد".

وكان نجوم مسرحية "سلام مربع"، قد بدأوا في الوصول إلى الرياض منذ أمس الثلاثاء، على أن تعقد البروفات النهائية من الأربعاء بحضور النجوم بيومي فؤاد، محمد ثروت، آيتن عامر، ميرنا نور الدين، إيمان السيد، وآخرون.

محمد هنيدي
موسم الرياض
البوليفارد
سلام مربع

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54565
منذ 9 ساعات
نداء لاموال السعوديين يا هنيدي
المللل
المللل عدد التعليقات : 37
منذ 9 ساعات
نداء للناقصين العقل والدين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18503
منذ 8 ساعات
هق هق هق .. حتى المسرحيات صارت عمل قومي وتأريخي وسياسة أمر واقع .. ورجولة لمن أراد فصاحة وميوعة لمن أرادها شكشكة
زائر
زائر عدد التعليقات : 10
منذ 7 ساعات
لا أهلا ولا سهلا خل خيرك لبلدك
تافه وسامج
V
V عدد التعليقات : 3
منذ 6 ساعات
...........
وجهت نظر
وجهت نظر عدد التعليقات : 2177
منذ 5 ساعات
هولاء متعبين انفسهم
شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 768
منذ 4 ساعات
...........
محمود
محمود عدد التعليقات : 1
منذ 10 دقائق
يعني تركنالك البلد ومشينا .. جاي ورانا؟
يعني نروح فين يعني؟😡😡😡
مسالم
مسالم عدد التعليقات : 954
منذ دقيقة
اللي بيسبوا ويستنكروا منهم من سيكون اول من سيحضر و هيحصلوا مئات الالاف يريدون مشاهدة المسرحية... وطبعا كلهم مجنسين وطرش بحر مو اصليين...... تدفنون رؤوسكم كالنعام

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أحدث التعليقات

مسالم
اللي بيسبوا ويستنكروا منهم من سيكون اول من سيحضر و هيحصلوا مئات الالاف يريدون مشاهدة المسرحية... وطبعا كلهم مجنسين وطرش بحر مو اصليين...... تدفنون...
زائر
الرجال مات لا تنبشون وراه وخلوه عسى الناس تدعي له بالرحمه والمغفرة وان الله يتجاوز عنه
محمود
يعني تركنالك البلد ومشينا .. جاي ورانا؟ يعني نروح فين يعني؟😡😡😡
ابو محمد 😎 ✍️
الغشيم يسأل ، يتعلم ولا يبقى غشيم ..
ببسي مان
ياخي الكائن النصراوي مايرتاح لين ينفرش حتى يعض الارض ؟؟ يموتون في الضرب ؟؟

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