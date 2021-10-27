نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأمير عبدالرحمن بن مساعد يلقن جورج قرداحي درسًا

منذ 7 ساعات
11637
5
الأمير عبدالرحمن بن مساعد يلقن جورج قرداحي درسًا

نايف السالم (صدى):
علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن المملكة.

وعلى طريقة البرنامج الشهير لقرداحي "من سيربح المليون" وضع الأمير عبدالرحمن بن مساعد 4 خيارات أمام وزير الإعلامي اللبناني، ساخرا من تصريحاته.

وقال ابن مساعد موجها حديثه لجورج قرداحي: "صرحت بأنك لم تقصد الإساءة للسعودية والإمارات: هل تظننا حمقى - هل أنت أحمق- هل تصدق أنك وزير- هل تعتقد أنك ذكي".

وتابع الأمير: "بإمكانك الإستعانة بجمهور الضاحية أو الإتصال بصديق من التيار الحر، بانتظار جوابك النهائي".

السعودية
لبنان
جورج قرداحي
الامير عبدالرحمن بن مساعد

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10436
منذ 6 ساعات
يا قلبي يا سمو الامير احسنت الرد علية
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137105
منذ 6 ساعات
ههههههههههههههههههههههههه شب عليه يا سمو الامير .......
ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 355
منذ 6 ساعات
بالجبهه كفو ياسمو الامير
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18503
منذ ساعة
جورج قرداحي .. مثل تلفون العملة ( زمان ).. حط فيه يعمل تمام .. ما تحط له ما يتجاوب ولا يعمل
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 803
منذ 33 دقيقة
جورج قرد كل انسان له من اسمه نصيب وهو حقاً قرد.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
لا أهلا ولا سهلا خل خيرك لبلدك تافه وسامج
زائــــر
مغزووووول وصكتنااااه ....؟؟؟؟؟
د محمد ماجد بخش
خم ولم وهم ما يتلم
محمد
الدوسري نجم
د محمد ماجد بخش
استضافني أحد قاطني القريتين وأكلنا فركس من مزرعته

أخر الأخبار

الجريوي عن تصريحات قرداحي: مافي القلب يظهر على فلتات اللسان
الجريوي عن تصريحات قرداحي: مافي القلب يظهر على فلتات اللسان
منذ 15 دقيقة 1132
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
منذ 30 دقيقة 1128
ماجد المهندس: "يا ويل اللي يزعل زوجته"
ماجد المهندس: "يا ويل اللي يزعل زوجته"
منذ 32 دقيقة 274
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
منذ 42 دقيقة 1168
الخريجي: صدام كان يشك بالجميع وأصر على الشرب من دلة قهوة الملك
الخريجي: صدام كان يشك بالجميع وأصر على الشرب من دلة قهوة الملك
منذ 55 دقيقة 1519
الفراج: في النظام العالمي الجديد يُقرر الإنسان أن يكون ذكرا أو أنثى أو بين بين
الفراج: في النظام العالمي الجديد يُقرر الإنسان أن يكون ذكرا أو أنثى أو بين بين
منذ ساعة 1388
جامعة المجمعة توفر وظائف أكاديمية شاغرة بنظام العقود
جامعة المجمعة توفر وظائف أكاديمية شاغرة بنظام العقود
منذ ساعة 1192
3 أشقاء يعيشون مع جثمان شقيقهم الأصغر لمدة عام!
3 أشقاء يعيشون مع جثمان شقيقهم الأصغر لمدة عام!
منذ ساعة 489
بنية الزواج..مواطن يهدي امرأة جوالا ثم يطالب بحقه
بنية الزواج..مواطن يهدي امرأة جوالا ثم يطالب بحقه
منذ ساعتين 1926
طفلة تشنق نفسها في مصر
طفلة تشنق نفسها في مصر
منذ ساعتين 442