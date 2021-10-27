الأمير عبدالرحمن بن مساعد يلقن جورج قرداحي درسًا

نايف السالم (صدى):
علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على التصريحات الأخيرة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن المملكة.
وعلى طريقة البرنامج الشهير لقرداحي "من سيربح المليون" وضع الأمير عبدالرحمن بن مساعد 4 خيارات أمام وزير الإعلامي اللبناني، ساخرا من تصريحاته.
وقال ابن مساعد موجها حديثه لجورج قرداحي: "صرحت بأنك لم تقصد الإساءة للسعودية والإمارات: هل تظننا حمقى - هل أنت أحمق- هل تصدق أنك وزير- هل تعتقد أنك ذكي".
وتابع الأمير: "بإمكانك الإستعانة بجمهور الضاحية أو الإتصال بصديق من التيار الحر، بانتظار جوابك النهائي".