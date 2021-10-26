بعد سخريته من النصر.. مطالبات جماهيرية بضم "الكويكبي" للهلال "فيديو"

ماجد محمد (صدى):
ظهرت مطالبات من جماهير نادي الهلال بسرعة الحصول على خدمات اللاعب محمد الكويكبي، لاعب نادي الاتفاق.
وجاءت تلك المطالبات بعد سخرية "الكويكبي" من النصر في مقطع فيديو قصير خلال حديثه مع أحد المشجعين.
وسأل "المشجع" محمد الكويكبي: "لماذا لم تغرز علم الاتفاق في ملعب مرسول بارك"، فرد اللاعب ضاحكًا: "مغروز وخالص".
ويشير "الكويكبي" في رده إلى ما فعله علي البليهي خلال لقاء الهلال ضد النصر حيث غرز الأخير علم الهلال في منتصف ملعب مرسول بارك.
ونالت تلك السخرية إشادة واسعة من جماهير الهلال على "تويتر" وتمنى الجمهور أن تضم إدارة الهلال "الكويكبي" للفريق.