نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بعد سخريته من النصر.. مطالبات جماهيرية بضم "الكويكبي" للهلال "فيديو"

منذ يوم
29240
20
بعد سخريته من النصر.. مطالبات جماهيرية بضم "الكويكبي" للهلال "فيديو"

ماجد محمد (صدى):
ظهرت مطالبات من جماهير نادي الهلال بسرعة الحصول على خدمات اللاعب محمد الكويكبي، لاعب نادي الاتفاق.

وجاءت تلك المطالبات بعد سخرية "الكويكبي" من النصر في مقطع فيديو قصير خلال حديثه مع أحد المشجعين.

وسأل "المشجع" محمد الكويكبي: "لماذا لم تغرز علم الاتفاق في ملعب مرسول بارك"، فرد اللاعب ضاحكًا: "مغروز وخالص".

ويشير "الكويكبي" في رده إلى ما فعله علي البليهي خلال لقاء الهلال ضد النصر حيث غرز الأخير علم الهلال في منتصف ملعب مرسول بارك.

ونالت تلك السخرية إشادة واسعة من جماهير الهلال على "تويتر" وتمنى الجمهور أن تضم إدارة الهلال "الكويكبي" للفريق.

النصر
محمد الكويكبي
ملعب مرسول بارك
ضم الكويكبي إلى الهلال
سخرية الكويكبي من النصر

التعليقات

سعد
سعد عدد التعليقات : 71
منذ يوم
اذا كان تحرير الاخبار الرياضية بهذا الفكر فلا غرابة ان تجد التعصب
ابومحمد2
ابومحمد2 عدد التعليقات : 201
منذ يوم
اتفق مع الاخ سعد . ما شاءالله فكر راقي بدءاً من اللاعب ومروراًبالجمهور ونهاية بالمحرر ولكن ما شفت كلمة وكالات ، ما يصير
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10149
منذ يوم
عقليات اطفال ** !!

الحمد لله والشكر له **
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 155
منذ يوم
معروف صدى هلالية حتى النخاع وكل شيء أهلاوي او نصراوي يحاربوه بجميع اقلامهم وافكارهم المتعصبة
وكم كتبنا لهم وكم خاطبنا بعض مسؤوليهم لكن للأسف لا حياة لمن تنادي .
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 184
منذ يوم
رح أغرز العلم السعودي مع جنودنا وأبنائنا البواسل والابطال على الحدود السعودية كانك صادق .. هناك ميدان العز والشرف والفخر .
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 170
منذ يوم
لاعب معقوليته مثل عقلية البليهي وجمهور الزعيق النصر عالي عالي والزعيق تحت نعالي يا الطواقي
وطني الحبيب
وطني الحبيب عدد التعليقات : 32
منذ يوم
هاها هاها هاها مافي آسيا
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1950
منذ يوم
"ولكن في التحريش بينهم"
خالد الربياوي
خالد الربياوي عدد التعليقات : 1332
منذ يوم
مع اني هلالي انا ضد هذا الكلام ايش نستفيد من لاعب عقليته زي كذا يكفي تصرف البليهي الارعن المفروض كل شي ينتهي بعد صافرة الحكم
السعدي
السعدي عدد التعليقات : 1
منذ يوم
كفو ياكويكبي وراح نردد الآسيوية صعبة قوية كل مالعب الهلال فب ملعب بليهي بارك
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2546
منذ يوم
مباراة غرز العلم اللي طردنا ابو خرقه من آسيا فعلت بهم مالم تفعله الف هزيمة
عاشق الفن الكروي
عاشق الفن الكروي عدد التعليقات : 3
منذ يوم
استنكرو على البليهي وقذفوه بأنواع السب ولم يستنكرو مافعله المركز الإعلامي في نادي النصر والذي يمثل كل من ينتمي لنصر مع أن مافعله البليهي لايعد مخالفه حسب لوائح الأتحاد الدولي وليس آسيا فقط لاكن ان يجمع البليهي اثنتين فوز واحتفال لا مع العلم بأن الملعب ليس ملك لنصر بل هو مستأجر وبعقد محدد من وجب توبيخه حمدالله والفتى الشقي أما الفتى الذهبي ليس هنالك غير نواف التمياط فن وخلق وآدب وبطولاته مع المنتخب أكثر من الفتى الشقي
هلالي
هلالي عدد التعليقات : 408
منذ يوم
انشهد انه مغروز وخالص في طي ***** حمدالله ههههههههههههههههههههههههههههههههه

شخبار الظغط هههههههههههههههههه
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) عدد التعليقات : 3095
منذ يوم
اجلد الترشيحي
اجلد الحالمي
اجلد المهايطي
اجلد الفقرية
والاسيوية تبطي ياعينيه
الاســـــيـــــويـــــة " صعبة " قــــــــويـــــــــة
الاســـــيـــــويـــــة " صعبة " قــــــــويـــــــــة عدد التعليقات : 3095
منذ يوم
يا اهلي
يا نصر

يامحرومين اسيا
ياصغار القاره

ليش الحلوين زعلانين ؟؟؟
ابو تركي النصراوي
ابو تركي النصراوي عدد التعليقات : 18
منذ يوم
فاز الهلال على النصر فصنعو من هذا الفوز مالم يفعلوه كبار انديه العالم . انه النصر العالمي يارقاله. كم انت فخر وعز وربي على ما أقول شهيد
مرعب الدجاج
مرعب الدجاج عدد التعليقات : 1
منذ يوم
بعد فوز الزعيم على صغير الرياض الكل صار يمسخرهم وبعض الفقراوية مسوين الموضوع فوز بس مو تأهل للنهائي
زائر%%&%
زائر%%&% عدد التعليقات : 14790
منذ يوم
إذا أردت أن تكون لاعب محبوب ومقرب،عند جماهير الهلال،فعليك بالقيام بحركات صبيانية وحركات أكشن، أثناء مباريات نادي النصر، وسيكتب عنك صغار الكتاب، وتكون حديث، مراهقي وصغار المشجعين وذوي العقليات، السطحية..
السامرالحربي
السامرالحربي عدد التعليقات : 143
منذ يوم
أول شي أي خبر أو تصرف يثير التعصب أو فيه انتقاص لأي فريق مرفوض وهذا ولله الحمد عند أكثر الجماهير الهلالية وغيرها من الجماهير كذلك، والتصرفات الفردية لا يقاس عليها ، أما الخبر فظلم لللاعب الكويكبي ما كتب في عنوان الخبر الرجل ما رد ما سمعناه يقول المكتوب ليه تتقولون على الرجل ؟؟ .
والكويكبي نجم ودنا يكون في الهلال لكن لمستواه فقط ،لا لتعصبه ضد فريق ..
خخخ
خخخ عدد التعليقات : 2
منذ 8 دقائق
َتزعلون لقلنا جمور الهلال بزران وعقولهم على قدهم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خخخ
َتزعلون لقلنا جمور الهلال بزران وعقولهم على قدهم
الصابر
الله يهديك ويصلح قلبك واذا ما اهتديت أسأل الله ان يعجل بزوالك
الصابر
الله يهديك ويصلح قلبك واذا ما اهتديت اساس يعجل بزوالك
ابو محمد 😎 ✍️
مااااشي ماااشي ..
عبدالله
الحمد لله اني كلما احدث القنوات اخذف كل قنوات mbc من الريسفر

أخر الأخبار

تطورات قد تدفع الهلال لخطف "حجازي" من الاتحاد
تطورات قد تدفع الهلال لخطف "حجازي" من الاتحاد
منذ 7 دقائق 1106
البيئة: 50 ألف ريال غرامات مالية على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان
البيئة: 50 ألف ريال غرامات مالية على مخالفين لنظام الرفق بالحيوان
منذ 14 دقيقة 1119
ضبط شخص بأحد المستوصفات وهو في حالة غير طبيعية
ضبط شخص بأحد المستوصفات وهو في حالة غير طبيعية
منذ 16 دقيقة 100
بالأسماء.. تكليف 328 معلماً للعمل كمنسقي موهوبين في مدارس الرياض
بالأسماء.. تكليف 328 معلماً للعمل كمنسقي موهوبين في مدارس الرياض
منذ 17 دقيقة 1058
تطورات واقعة دهس "الطبيب" بطريقة مروعة بالكويت
تطورات واقعة دهس "الطبيب" بطريقة مروعة بالكويت
منذ 19 دقيقة 203
الموت يُغيب الفنان الأردني "جميل عواد"
الموت يُغيب الفنان الأردني "جميل عواد"
منذ 20 دقيقة 198
شاهد .. أول هاتف سعودي مخصص لهواة الألعاب الإلكترونية في موسم الرياض
شاهد .. أول هاتف سعودي مخصص لهواة الألعاب الإلكترونية في موسم الرياض
منذ 38 دقيقة 1148
"مانفريدي" يكشف عن شغفه بثقافة المملكة من صغره
"مانفريدي" يكشف عن شغفه بثقافة المملكة من صغره
منذ 40 دقيقة 1155
بالفيديو.. شركة وادي الدمام ووزارة الاستثمار تطوران لقاحًا لكورونا
بالفيديو.. شركة وادي الدمام ووزارة الاستثمار تطوران لقاحًا لكورونا
منذ 46 دقيقة 1116
شاهد.. سيدة تفقد سيطرتها على السيارة وتقتحم سوق تجاري
شاهد.. سيدة تفقد سيطرتها على السيارة وتقتحم سوق تجاري
منذ 51 دقيقة 332