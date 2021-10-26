نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. إحباط تهريب 5 ملايين قرص إمفيتامين بميناء جدة الإسلامي

منذ 22 ساعة
14175
4
بالفيديو.. إحباط تهريب 5 ملايين قرص إمفيتامين بميناء جدة الإسلامي

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب (5,246,000) قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم مقيمان من الجنسية الأردنية ومقيم من الجنسية السورية.

وأكد الرائد النجيدي، أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

المملكة
مكافحة المخدرات
تهريب
ميناء جدة الإسلامي
محمد النجيدي
إمفيتامين

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 707
منذ 21 ساعة
مستعربين الشمال اكبر عدو لنا...
بحكم دهائي اقدم نصيحه اريد بها وجه الله...
هذه الكميات الكبيره من المخدرات يستحيل يكون وراها واحد او اثنين.. بل هناك شبكه كبيره ....الخ
ورأيي لماذا لا يتم تسهيل مرورها بعد تلغيمها بأجهزة تتبع لمعرفة مستقبليها....الخ
وكذلك هناك اجراءات لا تصلح للنشر ويجب ان تكون سريه..
..واذا مهتمين يمكن للصحيفة ان تطلب مني التفاصيل لتكون مرجع لكافة اجهزة مكافحة المخدرات بالعالم
احمد
احمد عدد التعليقات : 707
منذ 21 ساعة
هذا جهد كبير تشكر عليه مكافحة المخدرات والجمارك...
ولاكن...؟
ولاكن مهم جداً جداً الوصول لشبكة الترويج...فاذا لم يقضى عليها ستقوم بتجنيد آخرين للتهريب ....الخ
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137108
منذ 19 ساعة
الله يقويكم يا رجال الجمارك ويفشل على يديكم كل مخطط إجرامي يستهدف المملكه وشعبها ..
Ali
Ali عدد التعليقات : 150
منذ ساعة
سوري اردني لبناني فلسطيني لا تأمنهم هؤلاء بقايا الفرس والروم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

السامرالحربي
الله يهديهم جميع ويعافينا ، لكن القضية تجت الإجراءات النظامية يتم التحقيق مع الطرفين ويحاسب كلا منهما بمقدار جرمه ..
عبدالله
كأني قرأت الخبر قبل قليل انه في الرياض
السامرالحربي
أول شي أي خبر أو تصرف يثير التعصب أو فيه انتقاص لأي فريق مرفوض وهذا ولله الحمد عند أكثر الجماهير الهلالية وغيرها من الجماهير...
هلالي
الأمير عبد الرحمن بن مساعد واجهه مشرفة ولبنه من لبنات هذا الوطن همها هو الدفاع عنه والذود عن حياضه , بيض الله وجهك يا...
هلالي
بيض الله وجيهكم يا رجال الأمن

أخر الأخبار

إعلامي مصري ينفي وفاة مدحت شلبي
إعلامي مصري ينفي وفاة مدحت شلبي
منذ 13 دقيقة 489
بالفيديو.. "المديفر": ترخيص التعدين للمستثمر قد يمتد إلى 60 عامًا
بالفيديو.. "المديفر": ترخيص التعدين للمستثمر قد يمتد إلى 60 عامًا
منذ 17 دقيقة 1391
صحة حائل تصدر 10 تراخيص لمنشآت صحية خاصة
صحة حائل تصدر 10 تراخيص لمنشآت صحية خاصة
منذ 23 دقيقة 1327
لاعب الاتحاد يقترب من اللحاق بصفوف برشلونة
لاعب الاتحاد يقترب من اللحاق بصفوف برشلونة
منذ 28 دقيقة 1511
بالفيديو.. موظفتان في المرور امتهنتا تزوير الرخص مقابل 3 آلاف ريال
بالفيديو.. موظفتان في المرور امتهنتا تزوير الرخص مقابل 3 آلاف ريال
منذ 33 دقيقة 12959
إليسا تهاجم جورج قرداحي بعد تصريحاته المسيئة
إليسا تهاجم جورج قرداحي بعد تصريحاته المسيئة
منذ 38 دقيقة 945
تعرف على وجهة جيوفينكو في الميركاتو المقبل
تعرف على وجهة جيوفينكو في الميركاتو المقبل
منذ 43 دقيقة 1682
مشاعل الشحي تنشر رسائل غامضة بشأن الانفصال عن أحمد خميس
مشاعل الشحي تنشر رسائل غامضة بشأن الانفصال عن أحمد خميس
منذ 52 دقيقة 823
"أمانة تبوك" تنفذ 12 ألف جولة رقابية على المحال والمنشآت التجارية
"أمانة تبوك" تنفذ 12 ألف جولة رقابية على المحال والمنشآت التجارية
منذ 58 دقيقة 1458
فتاة تنقذ عائلتها من الحرق بمقطع فيديو في "فيس بوك"
فتاة تنقذ عائلتها من الحرق بمقطع فيديو في "فيس بوك"
منذ ساعة 602