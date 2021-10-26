محمد هنيدي: نداء عاجل لأهالي السعودية

القاهرة (صدى):
وجه الفنان المصري محمد هنيدي، نداءا عاجلا لكل مواطني المملكة، بشأن موعد العرض الأول لمسرحية "سلام مربع" في الرياض.
وقال هنيدي: "نداء عاجل لكل أهالي السعودية، موعدنا في الرياض، 1 نوفمبر القادم، مفاجأت وانبهارات وبنوعدكم هنولع الدنيا"، مضيفا: "مسرحية سلام مربع في مسرح بكر الشدي في البوليفارد".
وكان نجوم مسرحية "سلام مربع"، قد بدأوا في الوصول إلى الرياض منذ أمس الثلاثاء، على أن تعقد البروفات النهائية من الأربعاء بحضور النجوم بيومي فؤاد، محمد ثروت، آيتن عامر، ميرنا نور الدين، إيمان السيد، وآخرون.