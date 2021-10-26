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محمد هنيدي: نداء عاجل لأهالي السعودية

منذ 5 ساعات
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محمد هنيدي: نداء عاجل لأهالي السعودية

القاهرة (صدى):
وجه الفنان المصري محمد هنيدي، نداءا عاجلا لكل مواطني المملكة، بشأن موعد العرض الأول لمسرحية "سلام مربع" في الرياض.

وقال هنيدي: "نداء عاجل لكل أهالي السعودية، موعدنا في الرياض، 1 نوفمبر القادم، مفاجأت وانبهارات وبنوعدكم هنولع الدنيا"، مضيفا: "مسرحية سلام مربع في مسرح بكر الشدي في البوليفارد".

وكان نجوم مسرحية "سلام مربع"، قد بدأوا في الوصول إلى الرياض منذ أمس الثلاثاء، على أن تعقد البروفات النهائية من الأربعاء بحضور النجوم بيومي فؤاد، محمد ثروت، آيتن عامر، ميرنا نور الدين، إيمان السيد، وآخرون.

محمد هنيدي
موسم الرياض
البوليفارد
سلام مربع

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54558
منذ 35 دقيقة
نداء لاموال السعوديين يا هنيدي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الحمد لله على سلامتهم
السعدي
كفو ياكويكبي وراح نردد الآسيوية صعبة قوية كل مالعب الهلال فب ملعب بليهي بارك
ابو عمار
فعلا ونس نفسك بنفسك ولا لك شغل بالاخرين
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
نداء لاموال السعوديين يا هنيدي

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