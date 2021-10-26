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بالفيديو.. "المدلج" يروي تفاصيل تهديده بإنهاء حياة نجله أمام عينه

منذ ساعة
1930
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بالفيديو.. "المدلج" يروي تفاصيل تهديده بإنهاء حياة نجله أمام عينه

ماجد محمد (صدى):
روى حافظ المدلج، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم سابقا، لحظات مؤثرة وعصيبة عايشها أثناء تهديد بعض السارقين بإنهاء حياة نجله أمام عينه خلال تواجدهم في لندن.

وقال "المدلج": "كنت في لندن أمشي في الشارع وكان معايا أولادي فجأة الدبابات عاكسة الطريقة وجم حاصروا البنزينة وواحد حط السكين على رقبة ابني وواحد حاطط السكين على بطنه عشان ياخدوا ساعته".

وأضاف: "ما أعرف شلون الهدوء نزل على راكان ابني وفك ساعته وعطاهم إياه وحضنت ولدي وقولتله حمدالله على السلامة وهو كان هادي جدًا واطمأن قلبي وعرفت نعمة الأمن والأمن اللي عايشين فيها في السعودية"، بحسب قناة "إم بي سي".

لندن
الأمن
حافظ المدلج
التهديد
سارقين
الأمن والأمان

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10437
منذ 39 دقيقة
الحمد لله علي سلامتة

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أحدث التعليقات

Ahmed
لاله الا الله محمد رسول
ابو عيد
تفاهات بعض السوالف تقول لصحبها فكني
شمس الحقيقة
أصلن لبنان مندمر وجاء المجوسي يبي يزيدهم تدمير وخراااب
ابو محمد 😎 ✍️
الأشهب الألهب هذامنسِّم ، مخرِّف وكاشت ولا هو داري عن حاله ولا بما يجري حواليه ..
نجاة محمد
الدوسري مره واحدة تحلمون و الحلم مو عيب

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