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بالفيديو .. مترجم الملوك يروي ذكريات عمله "ناطور" في بستان "عنب"

منذ 42 دقيقة
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بالفيديو .. مترجم الملوك يروي ذكريات عمله "ناطور" في بستان "عنب"

الرياض (صدى):
سرد مترجم الملوك نائب رئيس المراسم الملكية سابقاً، الأستاذ منصور الخريجي، ذكرياته عن عمله حارس الزرع "ناطور" بأحد البساتين في "القريتين" الواقعة على أطراف بادية الشام ما بين دمشق وتدمر.

وذكر أنه عمل في بستان كان مزروع بالعنب، لافتا إلى أن مالك البستان قام بطرده لأنه استقبل أحد أصدقائه في البستان، وذلك بحسب ما ذكره خلال مشاركته في برنامج "وينك" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

كما سرد ذكرياته عن التعليم وطبيعة الدراسة في "القريتين"، مضيفا أن سوريا كانت من خيرة البلدان العربية، ولولا الحرب لأصبحت جنة ومتطورة.

سوريا
دمشق
الشام
الملوك
المراسم الملكية
منصور الخريجي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137101
منذ 28 دقيقة
على طاري القريتين تذكرت :

قول الذي قال // صرت مثل معايد القريتيني .. لا حاش خير ولا سلم من ملامه ..

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
لاعب معقوليته مثل عقلية البليهي وجمهور الزعيق النصر عالي عالي والزعيق تحت نعالي يا الطواقي
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينهم ......
ابو محمد 😎 ✍️
جايهم مرسول طواغيت ليران المجوس ، من اجل يعطيهم في الخراب والتدمير دروس ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
شمس الحقيقة
رح أغرز العلم السعودي مع جنودنا وأبنائنا البواسل والابطال على الحدود السعودية كانك صادق .. هناك ميدان العز والشرف والفخر .

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