بالفيديو .. مترجم الملوك يروي ذكريات عمله "ناطور" في بستان "عنب"

الرياض (صدى):
سرد مترجم الملوك نائب رئيس المراسم الملكية سابقاً، الأستاذ منصور الخريجي، ذكرياته عن عمله حارس الزرع "ناطور" بأحد البساتين في "القريتين" الواقعة على أطراف بادية الشام ما بين دمشق وتدمر.
وذكر أنه عمل في بستان كان مزروع بالعنب، لافتا إلى أن مالك البستان قام بطرده لأنه استقبل أحد أصدقائه في البستان، وذلك بحسب ما ذكره خلال مشاركته في برنامج "وينك" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
كما سرد ذكرياته عن التعليم وطبيعة الدراسة في "القريتين"، مضيفا أن سوريا كانت من خيرة البلدان العربية، ولولا الحرب لأصبحت جنة ومتطورة.