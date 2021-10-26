"الزوين": حسين عبدالغني متوتر وأول مرة نشوف لاعبين يهدئون إداري

ماجد محمد (صدى):
هاجم الناقد الرياضي خالد الزوين، تصرفات حسين عبدالغني المدير التنفيذي للنصر، خلال مباراتهم مع الهلال.
وقال "الزوين": "أثره على اللاعبين في مباراة الهلال كان سلبي ولم يهيئ الفريق .. لو كان موجود إداري يهيئ الفريق كان أحسن لكن شفت الإداريين متوترين أكثر من اللاعبين"، بحسب قناة "24 الرياضية".
وأضاف: "حسين عبدالغني متوتر أكثر من اللاعبين .. أول مرة نشوف 3 لاعبين يهدئون إداري .. كنصراوي صعب أتقبلها أتمنيت هو اللي يهدي اللاعبين فالدور هنا انعكس".
يٌذكر أن حسين عبد الغني قد أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب سلوكياته ودخوله في مشادة ساخنة مع خالد البلطان، رئيس الشباب.
كما نشبت خلافات شخصيه بين "عبدالغني" وعبدالرزاق حمد الله وهو الأمر الذي وضع الأول في موقف حرج بسبب تكرار خلافاته وسلوكياته المثيرة للجدل.
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