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"الزوين": حسين عبدالغني متوتر وأول مرة نشوف لاعبين يهدئون إداري

منذ ساعتين
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"الزوين": حسين عبدالغني متوتر وأول مرة نشوف لاعبين يهدئون إداري

ماجد محمد (صدى):
هاجم الناقد الرياضي خالد الزوين، تصرفات حسين عبدالغني المدير التنفيذي للنصر، خلال مباراتهم مع الهلال.

وقال "الزوين": "أثره على اللاعبين في مباراة الهلال كان سلبي ولم يهيئ الفريق .. لو كان موجود إداري يهيئ الفريق كان أحسن لكن شفت الإداريين متوترين أكثر من اللاعبين"، بحسب قناة "24 الرياضية".

وأضاف: "حسين عبدالغني متوتر أكثر من اللاعبين .. أول مرة نشوف 3 لاعبين يهدئون إداري .. كنصراوي صعب أتقبلها أتمنيت هو اللي يهدي اللاعبين فالدور هنا انعكس".

يٌذكر أن حسين عبد الغني قد أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب سلوكياته ودخوله في مشادة ساخنة مع خالد البلطان، رئيس الشباب.

كما نشبت خلافات شخصيه بين "عبدالغني" وعبدالرزاق حمد الله وهو الأمر الذي وضع الأول في موقف حرج بسبب تكرار خلافاته وسلوكياته المثيرة للجدل.

                                                                               اقرأ أيضًـــا:

صداقة مع "حمدالله" وصفقات تبادلية.. ماذا سيقدم محمد نور في النصر ؟

 

النصر
حسين عبد الغني
مباراة النصر والهلال
خالد الزوين
فوز الهلال على النصر

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2821
منذ ساعة
من أمن العقوبة أساء الأدب،،، حسينوة معقولية طفل مشاغب وش المبزرة هذي رحم الله الأمير فيصل بن فهد قسم بالله لو على أيامة غير يشطب ويمنع من دخول الملاعب
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10437
منذ 35 دقيقة
هو تعاقب ولا لسة

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أحدث التعليقات

Ahmed
لاله الا الله محمد رسول
ابو عيد
تفاهات بعض السوالف تقول لصحبها فكني
شمس الحقيقة
أصلن لبنان مندمر وجاء المجوسي يبي يزيدهم تدمير وخراااب
ابو محمد 😎 ✍️
الأشهب الألهب هذامنسِّم ، مخرِّف وكاشت ولا هو داري عن حاله ولا بما يجري حواليه ..
نجاة محمد
الدوسري مره واحدة تحلمون و الحلم مو عيب

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