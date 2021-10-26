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القبض على 3 شبان لاغتصابهم مراهقة وتعذيبها حتى الموت

منذ ساعة
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القبض على 3 شبان لاغتصابهم مراهقة وتعذيبها حتى الموت

القاهرة (صدى):
أقدم 3 شباب بإحدى المحافظات المصرية على اغتصاب "مراهقة" وتعذيبها لمدة أسبوع وهو الأمر الذي أسفر عن وفاتها جراء التعذيب الذي تعرضت له على يدهم.

وعثرت الجهات الأمنية على جثة الفتاة وبها آثار تعذيب شديد وإصابات مختلفة في أنحاء الجسم وبجانبها بعض المتعلقات الخاصة بها.

وتوصلت التحقيقات لوجود 3 شبان وراء مقتل "الفتاة" البالغة من العمر 14 عامًا حيث قام الأول والثاني بالتحايل وتظاهر الأول برغبته في الزواج منها.

وتمكنا من استدراج الفتاة واحتجازها بداخل الشقة الخاصة بالأول وتناوبا هو والثاني معاشرتها جنسيًا كما قاموا بتعذيبها في مختلف أنحاء جسدها بأدوات مختلفة ومنع الطعام والشراب.

وتعدا كلاً من المتهمين عليها بالضرب بسبب استيائها من معاشرة الثاني لها وتحدثها عنه بصورة مهينة ما أثار حفيظة كل منهما ضدها بسبب صلة قرابة المتهمين.

وتوفيت الفتاة نتيجة التعذيب ومنع الطعام والشراب عنها فاستعانا بالثالث في نقل جثتها بداخل التوك توك قيادته وإلقائها أمام إحدى المقابر.

وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وباشرت تحقيقاتها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

 

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اغتصاب
تعذيب
المقابر
اغتصاب مراهقة
منع الطعام والشراب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137091
منذ 33 دقيقة
على ساحة عشماوي طوااااالي ..

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الله اعلم بصحة كلامها من كذبه اللهم اظهر الحق وانصر المظلوم فيهم
ابو محمد 😎 ✍️
ما اظنه كذب في مقاله .. .. ولكن الضرايب اللتي تذهب لمصلحة التجارب والمنفعه ، افضل من الضرايب اللي تروح على تمييع الدين وعلى...
موسى القرني
وصل التستر التجاري الي انه يفتح حساب بنكي ويعطى الصرافه العامل ويسحب ويودع على كيفه على شان جبروهم على الشبكه
رااايق
سلامات يا سعادة الوزيرة وماتشوفين * شر *
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونها وعون كل مظلوم .. .. ألا لعنة الله على اليهود ومن يساندهم .. آمين ..

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