القبض على 3 شبان لاغتصابهم مراهقة وتعذيبها حتى الموت

القاهرة (صدى):
أقدم 3 شباب بإحدى المحافظات المصرية على اغتصاب "مراهقة" وتعذيبها لمدة أسبوع وهو الأمر الذي أسفر عن وفاتها جراء التعذيب الذي تعرضت له على يدهم.
وعثرت الجهات الأمنية على جثة الفتاة وبها آثار تعذيب شديد وإصابات مختلفة في أنحاء الجسم وبجانبها بعض المتعلقات الخاصة بها.
وتوصلت التحقيقات لوجود 3 شبان وراء مقتل "الفتاة" البالغة من العمر 14 عامًا حيث قام الأول والثاني بالتحايل وتظاهر الأول برغبته في الزواج منها.
وتمكنا من استدراج الفتاة واحتجازها بداخل الشقة الخاصة بالأول وتناوبا هو والثاني معاشرتها جنسيًا كما قاموا بتعذيبها في مختلف أنحاء جسدها بأدوات مختلفة ومنع الطعام والشراب.
وتعدا كلاً من المتهمين عليها بالضرب بسبب استيائها من معاشرة الثاني لها وتحدثها عنه بصورة مهينة ما أثار حفيظة كل منهما ضدها بسبب صلة قرابة المتهمين.
وتوفيت الفتاة نتيجة التعذيب ومنع الطعام والشراب عنها فاستعانا بالثالث في نقل جثتها بداخل التوك توك قيادته وإلقائها أمام إحدى المقابر.
وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وباشرت تحقيقاتها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.