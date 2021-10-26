بالفيديو .. نظمي النصر : ستكون لمدينة نيوم قوانينها وتشريعاتها الخاصة بها

الرياض (صدى):
قال الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، نظمي النصر، إن مدينة نيوم ستكون لها قوانينها وتشريعاتها الخاصة بها .
وأضاف، خلال جلسات أعمال النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، أن "نيوم" وجدت لكي تكون بشكل أساسي اقتصادا مستقل.
ولفت إلى أنه تم بنائها وتطويرها من 16 قطاعا، لذا سيكون لها تشريعات خاصة بها، مؤكدًا أن المشروع سيقوده "التقنية".
يذكر أن أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2021، تقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت عنوان " الاستثمار في الإنسانية " وتستمر ثلاثة أيام.
ويشارك في المبادرة أكثر من 2000 بعثة، و5 آلاف مشارك من صناع القرار ، وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم.