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بالفيديو .. نظمي النصر : ستكون لمدينة نيوم قوانينها وتشريعاتها الخاصة بها

منذ 51 دقيقة
1398
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بالفيديو .. نظمي النصر : ستكون لمدينة نيوم قوانينها وتشريعاتها الخاصة بها

الرياض (صدى):
قال الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، نظمي النصر، إن مدينة نيوم ستكون لها قوانينها وتشريعاتها الخاصة بها .

وأضاف، خلال جلسات أعمال النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، أن "نيوم" وجدت لكي تكون بشكل أساسي اقتصادا مستقل.

ولفت إلى أنه تم بنائها وتطويرها من 16 قطاعا، لذا سيكون لها تشريعات خاصة بها، مؤكدًا أن المشروع سيقوده "التقنية".

يذكر أن أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2021، تقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات تحت عنوان " الاستثمار في الإنسانية " وتستمر ثلاثة أيام.

ويشارك في المبادرة أكثر من 2000 بعثة، و5 آلاف مشارك من صناع القرار ، وقادة شركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم.

 

النصر
الرياض
مبادرة مستقبل الاستثمار
نيوم
مدينة نيوم

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1561
منذ 38 دقيقة
ان كان فيها خير فهو خير لاهلها وان كان فيها شر فليحذر الذين يخالفون امر الله ..تسنامي اندونيسيا ليس ببعيد..

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الله اعلم بصحة كلامها من كذبه اللهم اظهر الحق وانصر المظلوم فيهم
ابو محمد 😎 ✍️
ما اظنه كذب في مقاله .. .. ولكن الضرايب اللتي تذهب لمصلحة التجارب والمنفعه ، افضل من الضرايب اللي تروح على تمييع الدين وعلى...
موسى القرني
وصل التستر التجاري الي انه يفتح حساب بنكي ويعطى الصرافه العامل ويسحب ويودع على كيفه على شان جبروهم على الشبكه
رااايق
سلامات يا سعادة الوزيرة وماتشوفين * شر *
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونها وعون كل مظلوم .. .. ألا لعنة الله على اليهود ومن يساندهم .. آمين ..

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