أم فلسطينية تنهار من البكاء وتتشبث بقبر ابنها أمام قوات الاحتلال

القدس (صدى):
عاشت أم فلسطينية لحظات صعبة بعدما علمت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تجرف المقبرة التي دفن فيها ابنها.
ودخلت الأم في نوبة من البكاء، وتشبثت بمقبرة نجلها، في محاولة منها منع قوات الاحتلال من المضي قدما في أعمال التجريف في المقبرة اليوسفية المجاورة للمسجد الأقصى من الجهة الشرقية.
وأبدت الأم تمسكها بمقبرة نجلها مؤكدة أنها مستعدة للموت بجواره، فيما وقعت مشادة كلامية بين الأهالي وقوات الاحتلال.
يذكر أن أعمال التجريف جاءت بعد يوم واحد فقط من قيام قوات الاحتلال بنبش قبور، تمهيدا لتحويلها إلى "حديقة توراتية".