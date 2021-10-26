نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أم فلسطينية تنهار من البكاء وتتشبث بقبر ابنها أمام قوات الاحتلال

منذ ساعة
1411
2
أم فلسطينية تنهار من البكاء وتتشبث بقبر ابنها أمام قوات الاحتلال

القدس (صدى):

عاشت أم فلسطينية لحظات صعبة بعدما علمت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تجرف المقبرة التي دفن فيها ابنها.

ودخلت الأم في نوبة من البكاء، وتشبثت بمقبرة نجلها، في محاولة منها منع قوات الاحتلال من المضي قدما في أعمال التجريف في المقبرة اليوسفية المجاورة للمسجد الأقصى من الجهة الشرقية.

وأبدت الأم تمسكها بمقبرة نجلها مؤكدة أنها مستعدة للموت بجواره، فيما وقعت مشادة كلامية بين الأهالي وقوات الاحتلال.

يذكر أن أعمال التجريف جاءت بعد يوم واحد فقط من قيام قوات الاحتلال بنبش قبور، تمهيدا لتحويلها إلى "حديقة توراتية".

فلسطين
إسرائيل
حديقة
قبور
المسجد الأقصى من الجهة الشرقية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18489
منذ 53 دقيقة
أحفاد اليهود .. يهود .. ورثوا عن أسلافهم الذين قتلوا الأنبياء ونقضوا العهود وأشاعوا في الأرض الفساد.. فلا غرابة أن يقتلوا أتباع رسالة النبي أيضا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137091
منذ 29 دقيقة
الله يكون بعونها وعون كل مظلوم ..

.. ألا لعنة الله على اليهود ومن يساندهم .. آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الله اعلم بصحة كلامها من كذبه اللهم اظهر الحق وانصر المظلوم فيهم
ابو محمد 😎 ✍️
ما اظنه كذب في مقاله .. .. ولكن الضرايب اللتي تذهب لمصلحة التجارب والمنفعه ، افضل من الضرايب اللي تروح على تمييع الدين وعلى...
موسى القرني
وصل التستر التجاري الي انه يفتح حساب بنكي ويعطى الصرافه العامل ويسحب ويودع على كيفه على شان جبروهم على الشبكه
رااايق
سلامات يا سعادة الوزيرة وماتشوفين * شر *
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونها وعون كل مظلوم .. .. ألا لعنة الله على اليهود ومن يساندهم .. آمين ..

أخر الأخبار

شاهد .. "بن زنان" يهاجم إدارة مسلي: الإدارة حزم وقوة مو كله "دلع"
شاهد .. "بن زنان" يهاجم إدارة مسلي: الإدارة حزم وقوة مو كله "دلع"
منذ 7 دقائق 1163
الانضباط ترفض احتجاج الطائي من الناحية الشكلية 
الانضباط ترفض احتجاج الطائي من الناحية الشكلية 
منذ 14 دقيقة 1122
موظفون بالصحة المغربية يستخدمون مركز اللقاح لاستغلال الفتيات جنسيًا
موظفون بالصحة المغربية يستخدمون مركز اللقاح لاستغلال الفتيات جنسيًا
منذ 18 دقيقة 205
وزير الاتصالات: المملكة قادرة على مجابهة تحديات اقتصاد الفضاء "فيديو"
وزير الاتصالات: المملكة قادرة على مجابهة تحديات اقتصاد الفضاء "فيديو"
منذ 19 دقيقة 1099
شاهد .. طوابير البنزين تجتاح مجددًا شوارع لبنان
شاهد .. طوابير البنزين تجتاح مجددًا شوارع لبنان
منذ 20 دقيقة 1092
الإمارات تحدث بروتوكول سفر مواطنيها
الإمارات تحدث بروتوكول سفر مواطنيها
منذ 29 دقيقة 1158
"صورته بالهاتف".. ضبط رجل تحرش بفتاة جامعية في الطريق العام
"صورته بالهاتف".. ضبط رجل تحرش بفتاة جامعية في الطريق العام
منذ 35 دقيقة 443
سر توقف معظم محطات الوقود في إيران "فيديو"
سر توقف معظم محطات الوقود في إيران "فيديو"
منذ 37 دقيقة 1175
بالصور.. ختام فعاليات اليوم العالمي للمسنين بالدمام
بالصور.. ختام فعاليات اليوم العالمي للمسنين بالدمام
منذ 41 دقيقة 1238
بالفيديو .. نظمي النصر : ستكون لمدينة نيوم قوانينها وتشريعاتها الخاصة بها
بالفيديو .. نظمي النصر : ستكون لمدينة نيوم قوانينها وتشريعاتها الخاصة بها
منذ 51 دقيقة 1390