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بالفيديو.. الجفاف يدفع أفغان لبيع المواشي وتزوج بناتهن القاصرات

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. الجفاف يدفع أفغان لبيع المواشي وتزوج بناتهن القاصرات

كابول (صدى):
شهدت منطقة "بالا مرغب" شمال غرب أفغانستان كارثة إنسانية حيث تضور رعاة ومزارعون جوعًا بسبب الجفاف الذي ضرب حقولهم ومنطقتهم حيث دفعهم الجوع والعطش إلى بيع المواشي وترك قراهم.

وقال "مزراع أفغانستاني" أن الجفاف أثر على مزارعهم فلا يوجد مياه للشرب أو للماشية حيث نفقت المواشي ومات الأطفال واضطروا إلى مغادرة المنطقة.

ولا تقتصر المعاناة فقط على الجوع والعطش بل اضطرت عشرات العائلات إلى تزويج بناتها القاصرات لأنها كانت بحاجة إلى المال، بحسب "العربية".

ومن جانبه، قال عبدالحكيم حقيار، رئيس مكتب اللاجئين – إقليم بادغيس: "شعبنا في حاجة ماسة إلى المأوي والدواء والغذاء إذا لم تصل المساعدات بشكل عاجل فسنشهد قريبًا كارثة إنسانية".

وكشف برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من نصف سكان أفغانستان يعانون من انعدام حاد بالأمن الغذائي بسبب الحرب والأزمات الاقتصادية وتغير المناخ.

أفغانستان
تغير المناخ
العطش
الجفاف
الأمن الغذائي
بيع المواشي
الأزمات الاقتصادية
تزويج القاصرات
نفوق المواشي في أفغانستان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137101
منذ 10 دقائق
الله يعينهم ......

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
لاعب معقوليته مثل عقلية البليهي وجمهور الزعيق النصر عالي عالي والزعيق تحت نعالي يا الطواقي
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينهم ......
ابو محمد 😎 ✍️
جايهم مرسول طواغيت ليران المجوس ، من اجل يعطيهم في الخراب والتدمير دروس ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
شمس الحقيقة
رح أغرز العلم السعودي مع جنودنا وأبنائنا البواسل والابطال على الحدود السعودية كانك صادق .. هناك ميدان العز والشرف والفخر .

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