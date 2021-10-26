بالفيديو.. الجفاف يدفع أفغان لبيع المواشي وتزوج بناتهن القاصرات

كابول (صدى):
شهدت منطقة "بالا مرغب" شمال غرب أفغانستان كارثة إنسانية حيث تضور رعاة ومزارعون جوعًا بسبب الجفاف الذي ضرب حقولهم ومنطقتهم حيث دفعهم الجوع والعطش إلى بيع المواشي وترك قراهم.
وقال "مزراع أفغانستاني" أن الجفاف أثر على مزارعهم فلا يوجد مياه للشرب أو للماشية حيث نفقت المواشي ومات الأطفال واضطروا إلى مغادرة المنطقة.
ولا تقتصر المعاناة فقط على الجوع والعطش بل اضطرت عشرات العائلات إلى تزويج بناتها القاصرات لأنها كانت بحاجة إلى المال، بحسب "العربية".
ومن جانبه، قال عبدالحكيم حقيار، رئيس مكتب اللاجئين – إقليم بادغيس: "شعبنا في حاجة ماسة إلى المأوي والدواء والغذاء إذا لم تصل المساعدات بشكل عاجل فسنشهد قريبًا كارثة إنسانية".
وكشف برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من نصف سكان أفغانستان يعانون من انعدام حاد بالأمن الغذائي بسبب الحرب والأزمات الاقتصادية وتغير المناخ.