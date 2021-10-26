منع الزيارة عن وزيرة الصحة المصرية بعد تعرضها لأزمة قلبية

الرياض (صدى):
أكد الفريق الطبي المعالج للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، أنهم منعوا الزيارة نهائيا عن الوزيرة.
واستثنى الفريق الطبي نجلها من هذا القرار حتى يستطيع متابعتها عن قرب من أجل الاطمئنان عليها ومن ثم طمأنة جميع أفراد الأسرة.
كما كشفت مصادر طبية متابعة مستشار الشؤون الصحية لـ فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الدكتور محمد عوض تاج الدين، لـ الحالة الصحية لـ وزيرة الصحة المصرية.
وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد تعرضت لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى ولا تزال تخضع للعلاج في الرعاية المركزة.
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