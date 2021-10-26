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منع الزيارة عن وزيرة الصحة المصرية بعد تعرضها لأزمة قلبية

منذ ساعة
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منع الزيارة عن وزيرة الصحة المصرية بعد تعرضها لأزمة قلبية

الرياض (صدى):
أكد الفريق الطبي المعالج للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، أنهم منعوا الزيارة نهائيا عن الوزيرة.

واستثنى الفريق الطبي نجلها من هذا القرار حتى يستطيع متابعتها عن قرب من أجل الاطمئنان عليها ومن ثم طمأنة جميع أفراد الأسرة.

كما كشفت مصادر طبية متابعة مستشار الشؤون الصحية لـ فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الدكتور محمد عوض تاج الدين، لـ الحالة الصحية لـ وزيرة الصحة المصرية.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قد تعرضت لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى ولا تزال تخضع للعلاج في الرعاية المركزة.

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مستشار السيسي
وزيرة الصحة المصرية
هالة زايد
تعرضة هالة زايد لأزمة قلبية
الرعاية المركزة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137085
منذ ساعة
الله يشفيها مما فيها .. آمين ...

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أحدث التعليقات

ابوبدر
المفترض انديتنا يجيبون درزن مدربين ويخزنونهم كلن بغرفة واذا ما عجبهم يغيرون وهكذا . والله فضحتونا من كثر جيبتكم لهالمدربين وبعدها اقالاتهم .عيب والله!...
ابوبدر
لا مبرر للتحرش ولكن مو لازم تفضحين نفسك بفيديو سواء كنتي بنت او امرأة وخصوصا اذا مقبلة على زواج ماله داعي تفضحين وتشهرين بنفسك...
د محمد ماجد بخش
خطفكما الموت بأمر الله .. وكفى الله الناسَ شركما وأمثالكما
4everx2
نصائح مفيدة
ابو محمد 😎 ✍️
تعقبوا ياالفاسدين .. .. ان شاء الله يمسكونهم ويقطفون رؤوسهم النتنه ..

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