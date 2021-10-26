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يوسف الثنيان يوجه نصيحة : لا تشجع غير الهلال
منذ 5 ساعات
1735
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 10124
منذ ساعة
كبير يااا ثنيان ** أسطورة **
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أحدث التعليقات
محمد القحطاني
لاعب معقوليته مثل عقلية البليهي وجمهور الزعيق النصر عالي عالي والزعيق تحت نعالي يا الطواقي
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينهم ......
ابو محمد 😎 ✍️
جايهم مرسول طواغيت ليران المجوس ، من اجل يعطيهم في الخراب والتدمير دروس ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
شمس الحقيقة
رح أغرز العلم السعودي مع جنودنا وأبنائنا البواسل والابطال على الحدود السعودية كانك صادق .. هناك ميدان العز والشرف والفخر .
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