بالفيديو.. جهود الأمن العام في القبض على المخالفين بمختلف مناطق المملكة

الرياض (صدى):
نشر الأمن العام مقطع فيديو يوثق فيه جهود الجهات الأمنية في القبض على المخالفين والسارقين بمختلف مناطق المملكة.
وألقت شرطة الرياض القبض على خمسة مواطنين قاموا بمشاجرة جماعية في طريق عام نتيجة خلاف بينهم وقيام أحدهم بدهس "متعمد" لأحد أطراف المشاجرة.
وضبطت الجهات الأمنية في عسير شخصان تورطا بإتلاف جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال.
فيما تم إيقاف ستة مواطنين تورطوا بالسطو على محل تجاري تحت تهديد السلاح الأبيض وسلب مبلغ مالي بالمدينة المنورة، وضبط مقيم تورط بسرقة مبلغ "45.000" ريال من خزنة أحد المحال التجارية.
وقبضت شرطة الرياض على "مواطن" ظهر عبر مقطع فيديو وهو يتباهى بحيازة مواد مخدرة وممنوعات وسلاح ناري وإطلاق النار في الهواء وتوثيق ذلك ونشره.