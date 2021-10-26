المملكة تمنح الأردن أوكسجين طبي لمواجهة كورونا

عمان (صدى):
دشن وزير الصحة الأردني، الدكتور فراس الهواري، اليوم، مشروع تأمين مادة الاوكسجين الطبي ومستلزماته المقدمة من المملكة لعدد من مستشفيات وزارة الصحة الأردنية للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا.
وتشتمل المنحة المقدمة من المملكة أوكسجين طبي وخزانات للأوكسجين الطبي وعدد من الأجهزة الطبية وأسطوانات الأكسجين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة ضد جائحة كورونا.