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طبيب يوضح فوائد الرمان وعصير الرمان
منذ 17 ساعة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137105
منذ 16 ساعة
شكراً يا دكتور ، وجزاك الله خير ...
كجمغلو
عدد التعليقات : 17416
منذ ساعة
كل الفواكه والخضروات العضوية مفيدة اما الفواكه والخضروات المرشوشة بالكيماويات فهذه ضررها كبير جدا على الصحة
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7UP
صدقت يا كان زمان
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كجمغلو
ههههههههههههههههههههههه فوشحها ليعمل باتقان
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