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لحظة سقوط نافذة زجاجية أثناء تركيبها م
منذ 10 ساعات
1438
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137085
منذ ساعة
ياويلهم من عمهم ..
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أحدث التعليقات
ابوبدر
المفترض انديتنا يجيبون درزن مدربين ويخزنونهم كلن بغرفة واذا ما عجبهم يغيرون وهكذا . والله فضحتونا من كثر جيبتكم لهالمدربين وبعدها اقالاتهم .عيب والله!...
ابوبدر
لا مبرر للتحرش ولكن مو لازم تفضحين نفسك بفيديو سواء كنتي بنت او امرأة وخصوصا اذا مقبلة على زواج ماله داعي تفضحين وتشهرين بنفسك...
د محمد ماجد بخش
خطفكما الموت بأمر الله .. وكفى الله الناسَ شركما وأمثالكما
4everx2
نصائح مفيدة
ابو محمد 😎 ✍️
تعقبوا ياالفاسدين .. .. ان شاء الله يمسكونهم ويقطفون رؤوسهم النتنه ..
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