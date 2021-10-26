شاهد.. متعة تجربة بنات يلا بحر مع نادي الطيران بالحريضة

علي القحطاني (صدى):
وثق مجموعة بنات "يلا بحر" بالفيديو تجربتهم الممتعة أثناء ركوبهم الطائرات، في نادي الطيران بالحريضة.
وأعربت الفتيات عن سعادتهن بالتجربة المثيرة، وانبهارهن بالمناظر الساحرة التي شاهدنها أثناء التحليق بالطائرات.
وعبرت إحدى الفتيات عن خوفها من الركوب قبل أن يطمئنها "الكابتن" بأن وسائل السلامة تتوفر بشكل تام؛ ومن ذلك: وجود سترات النجاة، وأجهزة الاتصالات، واستطلاع الأجواء، فضلًا عن مظلات تحمل الطائرة كاملة في حال تعطلها.
ويقع نادي الطيران بالحريضة التي تبعد عن مدينة أبها 120 كم بمحاذاة سواحل البحر الأحمر، ويوجد نوعان من الطائرات: النوع الأول جايرو كابتر، وسعر الرحلة 300 ريال، والنوع الثاني ترايك وسعر الرحلة 200 ريال”.