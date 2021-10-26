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بالفيديو.. إحباط تهريب 5 ملايين قرص إمفيتامين بميناء جدة الإسلامي

منذ ساعة
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بالفيديو.. إحباط تهريب 5 ملايين قرص إمفيتامين بميناء جدة الإسلامي

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب (5,246,000) قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم مقيمان من الجنسية الأردنية ومقيم من الجنسية السورية.

وأكد الرائد النجيدي، أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

المملكة
مكافحة المخدرات
تهريب
ميناء جدة الإسلامي
محمد النجيدي
إمفيتامين

التعليقات

احمد
احمد عدد التعليقات : 705
منذ 27 دقيقة
مستعربين الشمال اكبر عدو لنا...
بحكم دهائي اقدم نصيحه اريد بها وجه الله...
هذه الكميات الكبيره من المخدرات يستحيل يكون وراها واحد او اثنين.. بل هناك شبكه كبيره ....الخ
ورأيي لماذا لا يتم تسهيل مرورها بعد تلغيمها بأجهزة تتبع لمعرفة مستقبليها....الخ
وكذلك هناك اجراءات لا تصلح للنشر ويجب ان تكون سريه..
..واذا مهتمين يمكن للصحيفة ان تطلب مني التفاصيل لتكون مرجع لكافة اجهزة مكافحة المخدرات بالعالم

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أحدث التعليقات

ابو وليد
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ابو وليد
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بن نصيف
لا يصلح لادارة هذا الكيان العريق سوى النجار أو العثمان وهما من كانا على زمن رجل المهمات الصعبة فيصل بن تركي
احمد
مستعربين الشمال اكبر عدو لنا... بحكم دهائي اقدم نصيحه اريد بها وجه الله... هذه الكميات الكبيره من المخدرات يستحيل يكون وراها واحد او اثنين.....
نصراوي سابق
صحيح تاريخ أسود مر به النصر منذ عشرات السنين وأزداد سواداً بأنتمائك لهذا النادي وغيرك من المرضى النفسيين

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