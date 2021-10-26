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حالف يلحق الرحلة معهم
منذ ساعة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137055
منذ 19 دقيقة
متهور ولقى نتيجة التهور ..
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أحدث التعليقات
بوسعد
المفروض اللي يتكلم عن لقاحات كورونا وزير الصحة وش دخل وزير الاستثمار
محمد الشهري
يا عبدالله شكلك نصراوي🤣🤣🤣
كلام مليان
عرفينه ما احد يبي راعي المشاكل بدون دعم تحكيمي
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه العبه هذي فيها اسلاف
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه العبه هذي فيها اسلاف
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