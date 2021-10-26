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بالفيديو.. الفالح: إجراء فحوصات كورونا لـ 10 مليون مغترب

منذ ساعتين
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بالفيديو.. الفالح: إجراء فحوصات كورونا لـ 10 مليون مغترب

الرياض (صدى):
أكد وزير الاستثمار خالد الفالح على أن المملكة وفرت فحوصات فيروس كورونا وكذلك اللقاحات للعديد من المغتربين، اللذين وصل عددهم إلى قرابة ١٠ مليون.

وجاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بعنوان "الاستثمار في الإنسانية".

وأشار الفالح إلى أن كورونا، تسببت بصدمة كبيرة لقطاع الأعمال، مؤكدًا على أن المملكة أثبتت حرصها على حماية الأرواح خلال الجائحة ونجحت في ذلك.

وأضاف أن مستهدفات رؤية 2030 تعتبر أجندة عالمية، قائلا : استراتيجية الاستثمار لدينا تركز على إشراك القطاع الخاص والمجتمع في تحقيق هذه الأهداف.

 

الفالح
فيروس كورونا
فحوصات
مغتربين
وزير الاستثمار
فحص كورونا

التعليقات

بوسعد
بوسعد عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
المفروض اللي يتكلم عن لقاحات كورونا وزير الصحة وش دخل وزير الاستثمار
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83414
منذ ساعة
كارونا ذا خرج علوما غريبه

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أحدث التعليقات

شروق نمازي
ابا اتوظف
ربيعان الربيعان
وش صار على المضادات الروسيه اس 400
كجمغلو
سبحان الله الذي انجاها ... وهي خبلة ما تشوف قبل تمشي
كجمغلو
😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮 ايش الجنون هذا
سالم
👀

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