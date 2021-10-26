بالفيديو.. الفالح: إجراء فحوصات كورونا لـ 10 مليون مغترب

الرياض (صدى):
أكد وزير الاستثمار خالد الفالح على أن المملكة وفرت فحوصات فيروس كورونا وكذلك اللقاحات للعديد من المغتربين، اللذين وصل عددهم إلى قرابة ١٠ مليون.
وجاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بعنوان "الاستثمار في الإنسانية".
وأشار الفالح إلى أن كورونا، تسببت بصدمة كبيرة لقطاع الأعمال، مؤكدًا على أن المملكة أثبتت حرصها على حماية الأرواح خلال الجائحة ونجحت في ذلك.
وأضاف أن مستهدفات رؤية 2030 تعتبر أجندة عالمية، قائلا : استراتيجية الاستثمار لدينا تركز على إشراك القطاع الخاص والمجتمع في تحقيق هذه الأهداف.