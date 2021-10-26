جامعة جدة تطلق برنامج الأثر الاقتصادي والقيمة المضافة

جدة (صدى):
أطلقت جامعة جدة اليوم، برنامج "الأثر الاقتصادي والقيمة المضافة" أحد برامج رؤية الجامعة السعودية الحديثة, والذي يهدف إلى تحديد القيمة المضافة لأنشطة الجامعة المعرفية والبحثية وما هو متعلق بالابتكار وريادة الأعمال، وتقييم الأثر الاقتصادي لمشاريع الجامعة الرأسمالية .
ويهدف البرنامج إلى تقدير معدلات التحسن والنمو للأثر الاقتصادي الناتج من عمليات الإنفاق والتشغيل لنشاطات الجامعة المختلفة، وكذلك حساب معدلات التحسن والنمو للأثر الاقتصادي الناتج من مشاريع البحث والابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى قياس معدلات التحسن والنمو للأثر الاقتصادي الناتج من إنفاق طلاب وطالبات جامعة جدة في الاقتصاد المحلي.
ويعمل البرنامج على قياس مستوى تحقيق برامج رؤية جامعة جدة لأهدافها الإستراتيجية، ورفع مستوى الوعي بإسهام القيمة المعرفية المضافة في زيادة الإنتاجية، ودخول خريجي وخريجات الجامعة سوق العمل.
يُذكر أن البرنامج يعتمد على عدد من المشاريع أبرزها مشروع حساب القيمة المضافة لتأثير التدريس، وفقاً لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومشروع تقدير القيمة المضافة لخريجي وخريجات جامعة جدة لدى أرباب العمل، ومشروع احتساب الأثر الاقتصادي للبحث والابتكار وريادة الأعمال، ومشروع إحصاء الأثر الاقتصادي للجامعة.