نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. ميريام فارس بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار بحفل في الرياض

منذ ساعتين
1723
7
بالفيديو.. ميريام فارس بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار بحفل في الرياض

أميرة خالد (صدى):
حرصت الفنانة ميريام فارس الظهور خلال تواجدها بحفل في الرياض بإطلالة بسيطة ومحتشمة خالية من عنصر الإبهار والفساتين المزركشة والجريئة التي اعتاد عليها محبّوها.

.

وبين مقطع فيديو ميريام ترتظي بنطال ضيق برّاق مع توب بيج بسيطة قصيرة من الأمام وطويلة وواسعة من الخلف، و تركت شعرها الأجعد على طبيعته واعتمدت مكياجاً خفيفاً يناسب إطلالتها.

وبين الفيديو أجواء الحفل الذي أُقيم في الرياض، وأظهر رقصها الهادئ على أنغام أغانيها وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين رقصوا معها في أجواء في غاية العفوية.

الرياض
ميريام فارس
فن
حفل
إطلالة محتشمة

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83414
منذ ساعة
فين الحشمه
واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 213
منذ 59 دقيقة
هل هذا لباس محتشم ؟!
dfs
dfs عدد التعليقات : 298
منذ 49 دقيقة
مخالف للنشر
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 802
منذ 31 دقيقة
هذي محتشمة ؟ فين الأحتشام
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 713
منذ 28 دقيقة
الاغنية بصوب والرقص بصوب ثاني
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 802
منذ 28 دقيقة
هذي محتشمة ؟
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 802
منذ 21 دقيقة
هذي محتشمة ؟

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

شروق نمازي
ابا اتوظف
ربيعان الربيعان
وش صار على المضادات الروسيه اس 400
كجمغلو
سبحان الله الذي انجاها ... وهي خبلة ما تشوف قبل تمشي
كجمغلو
😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮 ايش الجنون هذا
سالم
👀

أخر الأخبار

القصاص لمواطن قتل 7 أشخاص داخل مكتب التعليم بجازان
القصاص لمواطن قتل 7 أشخاص داخل مكتب التعليم بجازان
منذ 11 دقيقة 12468
وفاة مفاجئة لرجل أعمال شاب بعد زفافه الأسطوري بقليل
وفاة مفاجئة لرجل أعمال شاب بعد زفافه الأسطوري بقليل
منذ 21 دقيقة 432
تأجيل مباراة ‫الفتح والفيصلي
تأجيل مباراة ‫الفتح والفيصلي
منذ 26 دقيقة 1472
وزير الصناعة: تحويل 4 آلاف مصنع إلى الأتمتة الرقمية خلال 5 سنوات
وزير الصناعة: تحويل 4 آلاف مصنع إلى الأتمتة الرقمية خلال 5 سنوات
منذ 30 دقيقة 1511
وزارة العدل: 18 ألف خدمة إلكترونية قُدمت للمحامين
وزارة العدل: 18 ألف خدمة إلكترونية قُدمت للمحامين
منذ 35 دقيقة 1510
إصابات تضرب الفيحاء قبل مواجهة النصر
إصابات تضرب الفيحاء قبل مواجهة النصر
منذ 41 دقيقة 1529
الفنانة شمس تعلن عن حفلتها في دخنة بموسم الرياض
الفنانة شمس تعلن عن حفلتها في دخنة بموسم الرياض
منذ 46 دقيقة 757
بالفيديو.. بايدن يسعل في يده ويصافح الجمهور
بالفيديو.. بايدن يسعل في يده ويصافح الجمهور
منذ ساعة 1697
وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض
وظائف شاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في الرياض
منذ ساعة 1597
حالات لا يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت
حالات لا يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت
منذ ساعة 1591