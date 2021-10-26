بالفيديو.. ميريام فارس بإطلالة محتشمة تخطف الأنظار بحفل في الرياض

أميرة خالد (صدى):
حرصت الفنانة ميريام فارس الظهور خلال تواجدها بحفل في الرياض بإطلالة بسيطة ومحتشمة خالية من عنصر الإبهار والفساتين المزركشة والجريئة التي اعتاد عليها محبّوها.
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وبين مقطع فيديو ميريام ترتظي بنطال ضيق برّاق مع توب بيج بسيطة قصيرة من الأمام وطويلة وواسعة من الخلف، و تركت شعرها الأجعد على طبيعته واعتمدت مكياجاً خفيفاً يناسب إطلالتها.
وبين الفيديو أجواء الحفل الذي أُقيم في الرياض، وأظهر رقصها الهادئ على أنغام أغانيها وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين رقصوا معها في أجواء في غاية العفوية.