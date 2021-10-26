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بالفيديو.. ‏الخطيب: 54٪ من وظائف السفر والسياحة تشغلها النساء

منذ ساعة
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بالفيديو.. ‏الخطيب: 54٪ من وظائف السفر والسياحة تشغلها النساء

الرياض (صدى):
أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، اليوم الثلاثاء، أن 54٪ من وظائف السفر والسياحة تشغلها النساء، بينما 80٪ من القطاع تخدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وقال ‏وزير السياحة، خلال جلسة حوارية بمبادرة مستقبل الاستثمار: "السفر بين الدول أصبح معقد ونحاول الوصول إلى توافق وجهات النظر حول الإجراءات الصحية لتسهيل حركة التنقل".

وأشار الخطيب، إلى أن أكثر قطاعين تأثرا خلال أزمة الجائحة هما قطاعي السياحة والسفر والمواصلات الذي انخفض أكثر من 80% خلال عام 2020 وفقدنا أكثر من 60 مليون وظيفة من إجمالي الوظائف الموجودة في القطاع السياحي.

المملكة
قطاع السياحة
أحمد الخطيب
وزير السياحة
جلسة حوارية
مبادرة مستقبل الاستثمار

التعليقات

خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 157
منذ 26 دقيقة
كان من الافضل توظيف الشباب لاتهم اساس تكوين الاسرة الشاب اذا وجد وظيفه تزوج عكس الفتيات اذا وجدن الوظيفه لايرغبن الزواج وتكتفي بالراتب لتعيش بدون زواج قرارت بعضها للاسف غير مدروسه واضرارها اكثر من فوائدها الان الشباب عاطل ولديه فراغ وفقر يذهب للجريمه من سرقه ومخدرات وضياع

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أحدث التعليقات

بوسعد
المفروض اللي يتكلم عن لقاحات كورونا وزير الصحة وش دخل وزير الاستثمار
محمد الشهري
يا عبدالله شكلك نصراوي🤣🤣🤣
كلام مليان
عرفينه ما احد يبي راعي المشاكل بدون دعم تحكيمي
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه العبه هذي فيها اسلاف
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه العبه هذي فيها اسلاف

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