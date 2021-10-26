بالفيديو.. ‏الخطيب: 54٪ من وظائف السفر والسياحة تشغلها النساء

الرياض (صدى):
أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، اليوم الثلاثاء، أن 54٪ من وظائف السفر والسياحة تشغلها النساء، بينما 80٪ من القطاع تخدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وقال وزير السياحة، خلال جلسة حوارية بمبادرة مستقبل الاستثمار: "السفر بين الدول أصبح معقد ونحاول الوصول إلى توافق وجهات النظر حول الإجراءات الصحية لتسهيل حركة التنقل".
وأشار الخطيب، إلى أن أكثر قطاعين تأثرا خلال أزمة الجائحة هما قطاعي السياحة والسفر والمواصلات الذي انخفض أكثر من 80% خلال عام 2020 وفقدنا أكثر من 60 مليون وظيفة من إجمالي الوظائف الموجودة في القطاع السياحي.