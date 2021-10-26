"البرهان" يقرر حل النقابات والاتحادات المهنية

الخرطوم (صدى):
أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، 6 قرارات جديدة، من بينها حل النقابات والاتحادات المهنية، وذلك غداة سيطرة الجيش على السلطة.
وكان البرهان، قد أعلن أمس حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، فضلًا عن حل مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك وغيرهما من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مساراً ديمقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني.
ومن جانبه، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء وفق ما أعلن دبلوماسيون الاثنين؛ حيث تعقد الجلسة بطلب المملكة المتحدة وآيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا.