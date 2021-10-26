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"البرهان" يقرر حل النقابات والاتحادات المهنية

منذ ساعتين
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"البرهان" يقرر حل النقابات والاتحادات المهنية

الخرطوم (صدى):
أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، 6 قرارات جديدة، من بينها حل النقابات والاتحادات المهنية، وذلك غداة سيطرة الجيش على السلطة.

وكان البرهان، قد أعلن أمس حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، فضلًا عن حل مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك وغيرهما من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مساراً ديمقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني.

ومن جانبه، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء وفق ما أعلن دبلوماسيون الاثنين؛ حيث تعقد الجلسة بطلب المملكة المتحدة وآيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا.

السودان
الجيش السوداني
عبدالفتاح البرهان
النقابات
الاتحادات المهنية

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 305
منذ ساعة
حلو الاحزاب

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أحدث التعليقات

ربيعان الربيعان
وش صار على المضادات الروسيه اس 400
كجمغلو
سبحان الله الذي انجاها ... وهي خبلة ما تشوف قبل تمشي
كجمغلو
😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮 ايش الجنون هذا
سالم
👀
كان زمان
مع التحية للأخوة في صحيفة صدى .. من المناسب أرفاق تعليق صغير مع كل صورة للفائدة .... أما عرض الصورة بشكل جامد فلا فائده...

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