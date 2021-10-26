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أميرة يابانية تتزوج شاب من عامة الشعب

منذ ساعة
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أميرة يابانية تتزوج شاب من عامة الشعب

طوكيو (صدى):
أعلنت الأميرة اليابانية ماكو اليوم الثلاثاء عن زواجها من صديقها غير المنتمي إلى البلاط الإمبراطوري، كي كومورو.

وذكرت وسائل إعلام يابانية بأن مكتب البلاط الإمبراطوري قدم المستندات اللازمة للزوجين لتسجيل الزواج رسميا لدى السلطات.

ومع اكتمال زواجها من كومورو، تركت الأميرة ماكو العائلة الإمبراطورية اليابانية رسميا، حيث أقيمت مراسم الزواج بدون أي احتفالات تقليدية.

ويذكر أن ماكو هي ابنة شقيق الإمبراطور الياباني ناروهيتو، وبموجب القانون، تفقد عضوات الأسرة الإمبراطورية مركزهن إذا تزوجن من أحد عامة الناس.

وكان من المقرر أن تتزوج ماكو من زميلها في الجامعة عام 2018، لكن حفل الزفاف تأجل بسبب انتقادات عامة واسعة النطاق بشأن تلك العلاقة.

 

اليابان
أميرة يابانية
ماكو
عامة الشعب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137055
منذ 35 دقيقة
عليكم سعيد ومبارك ..

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أحدث التعليقات

بوسعد
المفروض اللي يتكلم عن لقاحات كورونا وزير الصحة وش دخل وزير الاستثمار
محمد الشهري
يا عبدالله شكلك نصراوي🤣🤣🤣
كلام مليان
عرفينه ما احد يبي راعي المشاكل بدون دعم تحكيمي
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه العبه هذي فيها اسلاف
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه العبه هذي فيها اسلاف

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