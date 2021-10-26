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اعترافات صادمة لعروس بعد العثور عليها مذبوحة : "مازلت عذراء"

منذ 52 دقيقة
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اعترافات صادمة لعروس بعد العثور عليها مذبوحة : "مازلت عذراء"

القاهرة (صدى):
عثر عريس في مصر على عروسه مصابة بعدة طعنات في جسدها، بعد 3 أيام فقط من زواجهما, حيث أنه خرج لإحضار شيخا لزوجته، وفور عودته للمنزل وجدها غارقة في دمائها.

وقالت العروس فور إفاقتها من الغيبوبة التي دخلت فيها منذ إصابتها، إنها أرادت التخلص من حياتها لأنها كانت ترفض زوجها".

وأشارت إلى أنها "لا تزال عذراء رغم مرور 3 أيام على زواجها، لأنها كانت تشعر بالاختناق كلما حاول زوجها الاقتراب منها، وهو ما جعلها تدخل في اكتئاب انتهى بمحاولة التخلص من حياتها".

ويذكر أن تقرير الطب الشرعي توافق مع اعترافات الزوجة، موضحا أنها "لا تزال عذراء، وأن اتجاه الجروح المصابة بها في يديها ورقبتها يمكن أن تكون هي من أحدثتها بنفسها".

مصر
طعنات
عروس
الانتحار
عذراء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137051
منذ 34 دقيقة
لا حوال ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. يمكن ملبوسه ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هب النسيم داعب الغصن.. لطلال.. وشم النسيم : طلع عيد عند الجماعة يا سعيد
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوه زين مازين ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. زواجهما وهما حران ، يعملان مايريدان ، والمعازيم فيه من يخدمهم .. يمكن هذا اللي فكراا فيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوه زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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