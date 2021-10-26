اعترافات صادمة لعروس بعد العثور عليها مذبوحة : "مازلت عذراء"

القاهرة (صدى):
عثر عريس في مصر على عروسه مصابة بعدة طعنات في جسدها، بعد 3 أيام فقط من زواجهما, حيث أنه خرج لإحضار شيخا لزوجته، وفور عودته للمنزل وجدها غارقة في دمائها.
وقالت العروس فور إفاقتها من الغيبوبة التي دخلت فيها منذ إصابتها، إنها أرادت التخلص من حياتها لأنها كانت ترفض زوجها".
وأشارت إلى أنها "لا تزال عذراء رغم مرور 3 أيام على زواجها، لأنها كانت تشعر بالاختناق كلما حاول زوجها الاقتراب منها، وهو ما جعلها تدخل في اكتئاب انتهى بمحاولة التخلص من حياتها".
ويذكر أن تقرير الطب الشرعي توافق مع اعترافات الزوجة، موضحا أنها "لا تزال عذراء، وأن اتجاه الجروح المصابة بها في يديها ورقبتها يمكن أن تكون هي من أحدثتها بنفسها".