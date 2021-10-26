حضور كامل لطلاب «المتوسطة» و«الثانوية» نوفمبر المقبل

الرياض (صدى):
أفادت مصادر صحافية أن العودة للدراسة الحضورية الكاملة للطلبة في المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية من المقرر أن يكون نوفمبر المقبل، فضلًا عن إلغاء نظام التناوب "a" و "b".
وكشفت المصادر وفقًا لصحيفة "اليوم"، أن تكون إدارات المدارس مسؤولة مسؤولية كاملة عن تحقيق متطلبات البرتوكول الصحي المعلن عنه أخيرًا من هيئة الصحة العامة "وقاية".
وبدأت الكثير من المدارس في المرحلتين بإبلاغ أولياء الأمور من خلال رسائل نصية بعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد تخفيف قيود التباعد واستيعاب عدد أكبر من الطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.
وكانت هيئة الصحة العامة "وقاية" قد حددت الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا، والذي أوصى أولياء الأمور بتزويد أبنائهم بمستلزمات الوقاية الشخصية مثل "الكمامات والمعقم"، وتعديل ترتيب الفصول الدراسية لتكون المسافة بين الطاولات المتجاورة أو بين الطاولة والكرسي الذي أمامها لا تقل عن 30 سم.